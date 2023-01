Stavíme nemocnici pro třetí tisíciletí. Takové motto doprovází myšlenku na vybudování Centra urgentní medicíny, která nabírá jasné obrysy. Jedním z přelomových okamžiků se stal výběr generálního dodavatele stavby. Vítězem veřejné zakázky se stala Společnost pro Nemocnici Liberec, kterou tvoří sdružení firem Syner, Metrostav DIZ a Geosan Group, s nabídkovou cenou 3,146 miliardy korun bez daně. „Centrum urgentní medicíny bude mít zásadní vliv na to, jak kvalitní bude liberecká nemocnice v příštích letech a jak moc bude schopna čelit výzvám, které přinese medicína v příštích desetiletích,“ zdůraznil generální ředitel Krajské nemocnice Liberec (KNL) Richard Lukáš s tím, že to bude největší zdravotnická investice v zemi příštích několika let.