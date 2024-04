/FOTO/ Zajistí městu pod Ještědem odpovídající moderní zázemí pro zdravotnické zařízení typu fakultní nemocnice a zefektivní a spojí provoz urgentních příjmů, centrálních operačních sálů a intenzivní péče. Centrum urgentní medicíny představuje jednu z největších zdravotnických investic v zemi a zároveň je v plném proudu první etapa modernizace Krajské nemocnice Liberec.

Stavba Centra urgentní medicíny v Liberci pokročila. | Video: Jiří Louda

Výstavba celého projektu opět pokročila, za celou dobu se vytěžilo celkem zhruba 40 tisíc kubíků horniny a z toho přibližně 5 tisíc kubíků skály. Pod heliportem je vyhloubena stavební jáma pro budoucí energokanál. Právě heliport je během stavebních prací průběžně monitorován a měřen a veškeré technologické postupy byly projednány se statikem. Zachování provozu heliportu si vyžádalo vznik fungujícího systému včasné výstrahy. „V momentě, kdy z prostoru letiště startuje letecká záchranná služba, dostáváme avízo na telefon prostřednictvím GSM brány. Ta informace předá na dalších deset telefonních čísel a my jsme schopni práce, které by mohly ohrozit přílet vrtulníku, omezit nebo zastavit,“ přiblížil systém hlavní stavbyvedoucí Ondřej Jandejsek.

Pod areálem vedou podzemní chodby, které musely částečně ustoupit nové stavbě. Část chodeb, která je určena k likvidaci, se musela z bezpečnostních důvodů vyplnit popílko-cementovou směsí, aby nedošlo k statické poruše či proboření strojů do podzemí. „Slouží jako kolektory pro vedení vnitroareálových inženýrských sítí. Nový kolektor se bude na dvou místech spojovat s původními historickými chodbami, budou tvořit jeden funkční systém,“ podotkl hlavní inženýr stavby Petr Šmakal. Původní energocentrum je plně funkční, jeho demolice bude zahájena po vybudování kolektoru a zprovoznění veškerých sítí.

Zpěvák liberecké kapely Krucipüsk měl nehodu na motorce. Je ve vážném stavu

Na stavbě provádí i odstřely malého rozsahu. Stavaři vybudovali část základů budoucího energocentra, které se bude nacházet v parkovacím domě. Je hotová část hydroizolací, pracuje se na svislých konstrukcích. „Nejsme tedy už jenom jáma, jsme i stavba,“ doplnil Šmakal.

Hlavním investorem stavby je Liberecký kraj, finančně se zapojili i další tři akcionáři nemocnice, tedy města Liberec, Turnov a Frýdlant. Krajská nemocnice, která dofinancuje zbytek, má v plánu využít dotační programy Evropské unie. Vybudování centra připravovala nemocnice přes deset let. Nutně jej potřebuje, nemocnici chybí jednotný příjem i centrální laboratoře, ale také dostatek prostoru k parkování a proto jde z pohledu rozvoje nemocnice o zásadní projekt.

Jel na koloběžce bez řidičáku, kvůli novým pravidlům mu hrozí 2 roky vězení

Konkrétní obrysy začala chystaná modernizace dostávat v roce 2012, kdy byla provedena obsáhlá analýza problémů jednotlivých pracovišť. Poklepání na základní kámen Centra urgentní medicíny, které se uskutečnilo loni 26. dubna, se zúčastnil i prezident České republiky Petr Pavel. „Chci na tomto místě ocenit odhodlání pana ředitele a současně mu pogratulovat, že se jeho týmu podařilo dovést projekt do finálního stádia. Mně osobně dávají investice do vzdělání a zdravotnictví ten největší smysl a v tomto případě jde o investici do špičkového pracoviště,“ okomentoval událost Pavel.

Mohlo by vás zajímat: Velkolepé kulatiny chystá Benátská! A blíží se i další festivaly na Liberecku