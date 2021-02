„Jedná se především o provoz škol pro děti zaměstnanců ve zdravotnictví, krizové infrastruktuře a dalších důležitých odvětví. Zajistit musíme také humanitární pomoc, kterou kraj ve spolupráci s obcemi a organizacemi poskytuje lidem, kteří nemají nikoho blízkého, kdo by se o ně postaral. Myslet musíme také na zabezpečení náhradního ubytování pro bezdomovce, osob bez přístřeší a vykázané osoby,“ řekl v pátek dopoledne Půta.

O vyhlášení stavu nebezpečí uvažují také další hejtmani. Další vývoj ale bude záležet na vyjednávání mezi vládou, Asociací krajů ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Podle Půty je zapotřebí, aby ministerstvo specifikovalo, která opatření bude chtít, aby fungovala i po skončení nouzového stavu, tedy od pondělí 15. února. „Nepředpokládám, že vláda hodlá přejít z poměrně tvrdého lockdownu do úplného samovolného rozvolnění. Stejně tak si nemyslím, že si od pondělí můžeme dovolit ocitnout v situaci, kdy se otevřou restaurace, bazény a všechny další zatím uzavřené provozy,“ vysvětlil svůj postoj liberecký hejtman.

O tom, co se stane v pondělí zatím nemá jasno ani Krajská hygienická stanice. Podle mluvčí Zuzany Balášové se čeká na to, co vyplyne z rozhodnutí vlády. „Pak se teprve uvidí, které oblasti a jaká konkrétní opatření se budou řešit na ministerstvu a co zbude na kraje a hygienické stanice. Aby se mohl nastartovat nějaký nový systém, musí nejprve padnout rozhodnutí v jakém režimu budeme od pondělí fungovat,“ vysvětlila Balášová.

Pokud by nouzový stav opravdu skončil, mohli by hygienici využít některé své restriktivní pravomoci jako je omezení styku potenciálně nakažených s ostatními lidmi. Nadále by rozhodovali o karanténě a izolaci lidí, ale mohli by také omezit dopravu a cestování mezi některými oblastmi. Už loni na podzim krajská hygiena rozhodovala ohledně uzavření škol. „Co zatím vím z médií, tak se ministr školství Robert Plaga vyjádřil, že školy budou pokračovat v dosavadním režimu distančního vzdělávání,“ uvedla Balášová.



Pokud by nenastala žádní jiná alternativa nouzového stavu, automaticky by se zrušil zákaz vycházení po 21 hodině, zákaz shromažďování a otevřely by se obchody, služby a sportovní areály. Zatímco někteří obchodníci otevření vítají, jiní už teď avizovali, že v pondělí neotevřou, ani kdyby mohli. „S ohledem na aktuální situaci oznamujeme, že od pondělí 15. února provoz restaurace ani ubytování pro soukromé účely neobnovujeme,“ uvedl provozovatel Kláštera Hejnice.



Podobně zareagovaly i další podniky na Liberecku. Kdo naopak počítá s otevřením v pondělí jsou vlekaři a lyžařská střediska. Například v Rokytnici nad Jizerou se připravují na pracovní víkend, kdy chtějí vše připravit, tak aby mohli začátkem týdne přivítat první lyžaře. „Pokud vláda nevymyslí nějaký trik, tak chceme od pondělí otevřít. Naši právníci v tom kvůli konci nouzového stavu nevidí problém,“ řekl Deníku Vít Pražák, ředitel Skiareálu Spartak v Rokytnici nad Jizerou.

„Zrovna jsem rozdal úkoly. Je potřeba udělat hodně práce. Spustit lyžařský areál není jen tak. Musíme nabrat lidi, upravit sjezdovky, připravit zázemí pro lyžaře a pokladny. Přitom všem chceme dodržovat všechna hygienická a protiepidemická opatření. Prakticky budeme kopírovat systém, jaký mají v Rakousku,“ dodal Pražák.



Lyžaři tak budou muset mít zakryté dýchací cesty, dodržovat rozestupy a nedostanou se například ani do odbavovací budovy, kde budou zprovozněny pouze toalety. „S chatařema jsem zatím nemluvil, ale předpokládám, že budou také chtít otevřít. Obchodníci a služby tady skomírají a budou chtít zachránit letošní sezónu,“ vysvětlil Pražák.

Noste roušky, říká hejtman

Hejtman Půta ale vyzval lidi, aby se i po konci nouzového stavu dál chovali rozumně. „Noste prosím ochranné pomůcky, snažte se vyhnout kontaktu s neznámými lidmi v místech, která neznáte. Snažte se co možná nejvíc minimalizovat nakažení sebe, své rodiny a nejbližšího okolí. To může udělat každý z nás, bez ohledu na to, zda je v naší zemi vyhlášen nouzový stav nebo ne a jaká opatření ministerstva zdravotnictví platí,“ apeloval Půta na obyvatele kraje.

Dodržování hygienických opatření je podle něj důležité i v souvislosti s tím, že se v kraji už potvrdila přítomnost britské mutace koronaviru, která je o nakažlivější. Jen laboratoř Krajské nemocnice Liberec ji včera zjistila ve více než 70 procentech náhodně vybraných pozitivních vzorcích. „Neumím si představit, že od pondělí se budeme tvářit, že koronavirus už neexistuje a čekat, kdy se nám zaplní nemocnice,“ dodal hejtman.



Kvůli výskytu této mutace se zkomplikuje i situace pro pendlery v Libereckém kraji. Sasko bude zřejmě od pondělí po českých přeshraničních pracovnících vyžadovat negativní testy každý den. Doposud stačilo, aby se nechali testovat dvakrát týdně. Výjimku by měli dostat ti, kteří v Sasku pracují v nemocnici, pečovatelských domovech nebo v živočišné výrobě.