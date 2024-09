Ve Frýdlantském výběžku žije v 18 městech a obcích 24 tisíc obyvatel a v době vyhlášení stavu nebezpečí době nebylo jasné, jaká bude v dalších hodinách situace na tamních tocích. Už v pondělí voda opadla a kolem 50 evakuovaných z Višňové, Bulovky a Raspenavy se mohlo vrátit domů.

Obce mají nyní čas na sčítání škod. “Podle zákona je to nejpozději do 7 dnů od zrušení platnosti stavu nebezpečí,” uvedl krajský mluvčí Filip Trdla a dodal, že hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a dobrovolní hasiči již dokončili téměř všechny odklízecí práce.

Profesionální i dobrovolní hasiči odklízeli následky povodní

Během pondělí a úterý zaměstnaly profesionální i dobrovolné hasiče zejména likvidační práce po víkendových povodních. Operační středisko za zmíněné dva dny evidovalo bezmála 150 událostí, hasiči odstraňovali větve a stromy z komunikací, čistili propustky a čerpali vodu ze zatopených prostor a objektů pomocí plovoucích čerpadel. "Hasiči prováděli odčerpávání vody v drtivé většině případů na Frýdlantsku, pouze jedenkrát takto zasahovali na Semilsku, konkrétně v Rokytnici nad Jizerou," uvedli na socílní síti X.

Škody jsou podle hejtmana ale významně nižší než po bleskových povodních v roce 2010, a to i proto, že po nich infrastruktura prošla z velké části rekonstrukcí. Pokud jde o krajský majetek, jsou podle něj poškozené jen jednotlivé úseky silnic na Frýdlantsku.

“Všechna protipovodňová opatření jsou zpátky ve skladech a probíhá úklid lokalit, kde se toky vylily z koryta,” dodal mluvčí.

Vysoušeče nabídne Liberecký kraj do míst, kde jsou potřeba

Povodňová komise už řešila i poskytování vysoušečů, 200 jich mají k dispozici profesionální hasiči, další desítky mají obce. "Poté, co budou rozděleny ty, které po nás chtěli starostové na Frýdlantsku, tak zbylé dáme k dispozici krizovým štábům Olomouckého a Moravskoslezského kraje pro potřeby lidí, kteří dávají dohromady svoje nemovitosti," řekl Půta. Kraj také podle něj v minulých dnech dostal nabídky pomoci od Saska, Žitavy nebo z partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině. "Všechny nabídky budeme přesměrovávat do regionů, které na tom jsou hůře než my," dodal.

Povodně o víkendu zasáhly v kraji oblast kolem Jizery, a hlavně Frýdlantský výběžek, kam stékají srážky ze severní části Jizerských hor. Od pátku do neděle spadlo v horách na některých místech až 330 milimetrů srážek. Hlavním tokem ve výběžku je Smědá, která vystoupala na třetí povodňový stupeň ve všech obcích, kterými protéká, stejně jako Řasnice a další vodní toky.

Nejhorší byla situace ve Višňové, kde rozvodněné toky zaplavily silnice a obec v sobotu a pak znovu v neděli odřízly od okolního světa. Už v pondělí ale voda opadla a silnice v obci jsou opět průjezdné. Hladina Smědé stále pomalu klesá, dnes ráno byla zhruba na 90 centimetrech, to je sice proti pátku asi trojnásobek, v neděli ale překročila výška hladiny tři metry, v Předláncích 280 centimetrů.

