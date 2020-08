Stát znovu nabízí k prodeji budovu Skloexportu. V nabídce byla už jedenáctkrát

Budova bývalého Skloexportu je znovu na seznamu položek, kterých by se stát, konkrétně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), rád zbavil. Budovu, jež sloužila 40 let pro potřeby podniku zahraničního obchodu, převzal úřad od Generálního finančního ředitelství. Na něj, přesněji na jeho ústeckou správu, přešla v roce 2001. Počítalo se s tím, že tu najde své sídlo Finanční úřad v Liberci. To se ale nestalo.

Skloexport. | Foto: www.liberec-reichenberg.ne