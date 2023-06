Za posledních pět let se díky Sazce stalo třicet sedm šťastlivců v Libereckém kraji milionáři. Přišli si díky výhře na více než 155 milionů korun. Nejčastěji jim štěstí přálo ve Sportce, Eurojackpotu, Šanci milion nebo Šťastných deset.

Logo společnosti Sazka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Z nejvyšší částky, která se vyšplhala přes třicet dva milionů, se mohl radovat sázející z krajského města před dvěma lety. O tři roky před ním vyhrál další sázející z Liberecka téměř dvacet pět a půl milionu korun, když se na něj usmálo štěstí ve Sportce. Sázenku vyplnil v prodejně tabákových výrobků.

„Sazka pomáhá lidem plnit sny. Loni se nám podařilo takřka nemožné, v průměru jsme každý den v rámci celé České republiky vytvořili alespoň jednoho milionáře. A pokračujeme i letos. Jen v Libereckém kraji jsme od začátku roku udělali milionáře ze tří lidí. Zatím největší letošní částku, 2 118 519 korun, vyhrál sázející, jenž vsadil v jednom z informačních center v kraji sázenku za 220 korun a trefil jackpot,“ informovala mluvčí Sazky Pavla Hobíková.

Zbohatnout by v kraji mohli další sázející díky Milionovému létu Sportky, které potrvá do posledního losování v pátek 4. srpna. V rámci něj se ve Sportce hraje kromě Superjackpotu i o desetkrát jeden milion korun navíc. Losuje se každý pátek po dobu deseti týdnů a sázejícím stačí vsadit plný tiket Sportky. Tím se dostanou do hry o milionovou prémii.

„To přinese deset zaručených milionářů. Už v loňském roce jsme rozdali několik stovek kol do dětských domovů napříč Českou republikou, za každého milionáře jedno. A letos v rozdávání kol těm, kteří neměli tolik štěstí, pokračujeme. Podpora cyklistiky a sportu celkově je jedním ze základních pilířů Sazky,“ dodala Hobíková.