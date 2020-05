V návrhu novely zákona o kompenzačním bonusu, tak jak přišel do Senátu z Poslanecké sněmovny, bylo uvedeno, že kompenzační bonus pro podnikatele bude vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Daň z příjmu fyzických osob je však daní sdílenou, přibližně 9 procent z jejího výnosu náleží krajům a přibližně 24 % obcím. To znamená, že by v případě vratky kraje a obce o tyto peníze přišly.

Změnili jednu větu

Podle senátora Michaela Canova, který je zároveň starostou v Chrastavě, by kraje přišly o 400 korun na obyvatele a obce o 1100 korun na obyvatele.

„Obce a kraje čekají i bez tohoto zákona velké ztráty. Kdyby se navíc přijal původní návrh sněmovny, byl by to pro obce a kraje další katastrofální výpadek příjmů na investice. Hlavně v případě obcí by zcela reálně mohla nastat situace, že by jim na investice prakticky nic nezůstalo. Pro Liberec by ta ztráta byla asi 110 milionů korun,“ vysvětlil Canov a dodal: „Teď se jen modlíme, aby to poslanci především vládních stran pochopili a nenechali obce a kraje padnout a schválili zákon ve znění, jak se vrátil do Sněmovny,“ řekl Canov, který spolu s ostatními senátory změnil pouze jednu větu původního návrhu. A to tak, aby zněla: Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu. To znamená, že podnikatelé o podporu nepřijdou a zároveň se to nedotkne ani krajských a obecních rozpočtů.

Podle Canova hlasování předcházela čtyřhodinová bitva. „Část senátorů chtěla schválit to, co přišlo ze Sněmovny, s tím, že se pošle vládě doprovodné usnesení, aby ten propad vůči obcím a krajům nějak napravila. Doprovodná usnesení ovšem nemají žádnou právní sílu,“ dovysvětlil senátor Canov. Ono napravení ztrát v rozpočtech obcí a krajů by mohlo přijít ve formě dotací. Zatím ale není jasné, kdy a za jakých podmínek.

Za změnu návrhu o kompenzačním bonusu pro podnikatele se postavil i starosta města Hejnice Jaroslav Demčák. Ten zaslal dopis všem poslancům zvoleným za Liberecký kraj, ve kterém je žádá, aby podpořili upravený návrh zákona z pera Senátu, což by znamenalo, že by kompenzační bonus saturoval stát.

„Takto citelné dopady do rozpočtů našich obcí nemůžeme unést ani při úsporách, které už realizujeme. Takovéto dopady se projeví do naplánovaných investic a podpor zdejších aktivit, přičemž menší obce pocítí dopady krize nejcitelněji,“ píše v dopise Demčák. Pokud by poslanci schválili návrh v původním znění, Hejnice by podle Demčáka přišly o tři miliony korun.

„Proč jsem dopis poslal poslancům? Protože oni by se pak měli v rámci práce pro svůj region dokázat podívat do očí obyvatel měst a obcí Liberecka a říci, jak hlasovali a jestli třeba konkrétně ty 3 miliony pro Hejnice poslali z našich daní podnikatelům, jak přikázal premiér a ministryně financí, nebo byli proti a my za ně mohli vybavit novou mateřskou školku nábytkem, hračkami a kuchyňským vybavením. Snad nezvítězí stranická poslušnost, ale zdravý rozum,“ uvedl Jaroslav Demčák.

Za senátní návrh se postavily také Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova a Národní sítě Místních akčních skupin. Podpořily ho také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Poslanecká sněmovna bude o novele zákona rozhodovat na své další schůzi, která je naplánovaná na 26. května.