„Současný postup vedení STAN při řešení kauzy dopravního podniku v Praze a Petra Hlubučka plně podporujeme. Myslíme, že vyvození konkrétní politické odpovědnosti osob, které v kauze hrály nějakou roli, považujeme za přístup, který je správnou součástí politické kultury,“ uvedl předseda SLK a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Starostové podporují také svolání mimořádného sněmu STAN, v co nejkratším termínu. „Myslíme, že tam musí proběhnout otevřená diskuze k současným kauzám a také hledání kontrolních mechanismů, které jim budou v budoucnu předcházet. Zejména v oblasti financování a kontroly finančních darů, které STAN přijímají. Musí to přejít z principu, že jsme všichni kamarádi a známe se, do principu jasné kontroly jednotlivých darů a konkrétního vysvětlení, proč se dar na účtu STAN objevil,“ zdůraznil Půta.