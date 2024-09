Den klidu si užili v pondělí politici v Libereckém kraji po krajských volbách. Další jednání jsou naplánovaná na úterý, kdy se chtějí Starostové potkat se zástupci Spolu. S ANO jednali již během víkendu. Do plánů na koalici ale může zasáhnout soud, který by měl rozhodovat o námitce Stačilo a jejich požadavku na přepočítání hlasů.

Již krátce po uzavření volebních místností avizoval hejtman a lídr vítězných Starostů pro Liberecký kraj, že oproti minulým koaličním jednáním tentokrát nebudou nijak spěchat. „Nyní nás čeká jednání se zástupci Spolu. Původně jsme se měli sejít v pondělí, ale kvůli potřebě pana Kožušníka dořešit některé věci jsme si naplánovali schůzku na úterní odpoledne,“ řekl Deníku Půta. Zatím nechtěl ani naznačovat, zda se Starostové nakonec rozhodnou pro spolupráci s druhým ANO nebo Spolu.

„Budeme se klidně snažit vytvořit koalici z druhého místa a pokud se nám to nepovede a skončíme v opozici, bude o nás slyšet,“ uvedl již dříve lídr ANO David Pražák s tím, že mezi jejich prioritní oblasti patří zdravotnictví, sociální služby a investice a ekonomika. Koalice Starostů a ANO by měla pohodlnou většinu 38 křesel ze 45, pokud by se Starostové rozhodli pro Spolu, disponovali by 25 hlasy. Třetí varianta, tedy ANO a Spolu, by měla jen tu nejtěsnější a tak velmi nestabilní většinu 23 hlasů.

Zatímco o koalici jasno není, je jasno o nejméně jednom členu opozice. Spolupráci s SPD totiž Edvard Kožušník z ODS jasně odmítl. Podobný postoj mají také Starostové. „Myslím, že se v posledních čtyřech letech osvědčili v Libereckém kraji v opozici. Při nedělním jednání jsme jim řekli, že jim umožníme stejně jako v minulých čtyřech letech kontrolní činnost. Tedy ať mají kontrolní výbor, ať mají lidi ve výborech, aby mohli kontrolovat vedení kraje. Pokud projeví zájem, platí totéž pro dozorčí rady,“ přiblížil nabídku SPD Půta.

Do konečné podoby koalice v Libereckém kraji může poměrně výrazně zasáhnout soud. Podle dřívějšího vyjádření předsedkyně komunistů Kateřiny Konečné podá koalice Stačilo námitku k soudu a bude požadovat přepočítání hlasů. K tomu, aby se Stačilo dostalo do krajského zastupitelstva totiž chybělo jen osm hlasů. Do pondělního odpoledne v soudní databázi požadavek na přezkum nebyl.

Pokud by soud vyhověl a po přepočtení hlasů se Stačilo vedené komunisty do zastupitelstva dostalo, Starostové a Spolu by přišli vždy o jeden hlas. „Dokud soud nerozhodne, je potřeba počítat s tím, že může být volební výsledek trochu jiný. To pro variantu se Spolu znamenalo převahu jen jednoho hlasu, což není z pohledu fungování na čtyři roky úplně ideální,“ doplnil hejtman Martin Půta.

