Starostové by uvítali letní autobusy přes Souš, kraj nadšení nesdílí

Bílý Potok – Starostové z Frýdlantska stále bojují o provoz přes Souš.

Silnice přes Souš.Foto: archiv

Když to jde jinde, proč ne tady? Starostové z Frýdlantska a Tanvaldska se obrátili na Liberecký kraj s požadavkem, který podle nich může oživit turistickou sezónu v obou lokalitách. Vše se přitom točí kolem silnice ze Smědavy na Souš. „V tuto chvíli není prioritou číslo jedna její celoroční provoz, ale hlavně zajištění funkční silnice přes letní sezónu a s veřejnou víkendovou dopravou,“ zmínil starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Konkrétně by mělo jít o autobusový spoj, který by dvakrát denně propojil Tanvaldsko s Frýdlantskem přes zmíněnou silnici.

„Domníváme se, že tento krok by oživil hospodářství v obou lokalitách. V současné době řeší turisté svoji dopravu individuální osobní přepravou, která pak způsobuje četné, nejen dopravní komplikace, v úseku Bílý Potok Smědava. Neuvažujeme o masovém zpřístupnění Jizerských hor velkými autobusy, ale malými, jejichž provoz se osvědčil při uzavírce Bílého Potoka,“ uvedl v dopise pro vedení Libereckého kraje předseda mikroregionu Frýdlantsko Vladimír Stříbrný.

NEVEJDOU SE

Jenže kraj zatím o spojích, které by vozily turisty přes Souš, neuvažuje. Na silnici totiž platí ještě rozhodnutím tehdy okresního úřadu celoroční zákaz provozu. Že tam mohou jezdit auta přes léto, je jen díky každoroční výjimce. Ta ale platí jen pro osobní auta, ne autobusy.

„Parametry té vozovky zkrátka neumožňují, aby tam autobusy jezdily. Bez stavebních úprav to není možné, silnice je úzká. Nejde riskovat, že se tam potká autobus s autem a pak budou oba couvat k nějakému úseku, kde by se mohly vyhnout. Dalo by se to řešit semafory, jako jsou například na silnici k horskému hotelu Ještěd. Ale při délce soušské silnice by ten interval mohl být 15 minut, což by stejně nikdo nedodržoval,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter.

Pokud jde o celoroční provoz přes Souš, což je zatím nesplněným snem tamních starostů, je Pieter spíš nakloněný variantě přejezdní komunikace přes osadu Jizerka. „Z mého pohledu bych to viděl jako méně nákladnější a méně rizikové než celoroční provoz kolem zdroje pitné vody na Souši,“ zmínil Pieter. S tím ale nesouhlasí správa CHKO Jizerské hory. Té by naopak, na rozdíl od Povodí Labe, nevadil celoroční provoz právě kolem Souše.