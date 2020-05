Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Začátek nouzového stavu byla pro nás výzva, museli jsme čelit nepoznanému a sami se postarat o své občany. Obec pro ně zajistila desinfekční prostředky a roušky. Seniorům jsme hned v počátku nouzového stavu nabídli pomoc a služby pro zajištění nákupů potravin i léků. V současnosti řešíme každodenní starosti. Občané se chovají odpovědně a v maximální míře se snaží plnit vládní nařízení.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Děkuji za tuto otázku. Jsem velmi hrdá na své občany. Tímto bych jim chtěla poděkovat, že se pustili do akce „Šije celé Česko“ a začali šít roušky pro obec, své rodiny, sousedy… Zároveň děkuji občanům, kteří nám poskytli zdarma látky na roušky. Také bych chtěla poděkovat za nabízenou pomoc, ať z řad zastupitelů tak i občanů. Vůbec jsem nečekala tak velkou odezvu. Cením si nasazení a pomoci zaměstnanců obecního úřadu. A nakonec velká pochvala a poděkování patří i občanům za to, že dodržují nařízení a jsou k ostatním ohleduplní. Vím, že už je to dlouhé, ale společně to dáme.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Liberecký kraj nám je velkou oporou. Díky kraji v tom nejsme sami. Kraj pro nás zajišťuje širokou škálu věcí od informací a metodické pomoci až po zásobování materiální pomoci. Samozřejmě nechci zapomenout na ORP Frýdlant, díky kterému jsme dostali další potřebné ochranné prostředky. U nás na Frýdlantsku je mezi městy a obcemi velká sounáležitost. Díky vám, přátelé!