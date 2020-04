Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

V Hodkovicích byl v době vyhlášení nouzového stavu velký problém s ordinacemi praktických lékařů. Jeden lékař byl ve vážném stavu v nemocnici, lékařka z druhé ordinace nastoupila na rizikové těhotenství. Díky společnostem Medica Sever, Medimal a Všeobecný lékař se nám podařilo tuto kritickou situaci vyřešit. Díky všem za skvělou spolupráci.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Všechny dobrovolníky, švadlenky, dárce, spolupracovníky, zkrátka všechny, kteří nabízejí pomoc. Takovou, která pomůže ostatním a těm nejvíce potřeným. Jste úžasní, díky moc.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Liberecký kraj opět ukázal, že je tady pro své obce. Zajištění a dodávky desinfekce na ruce, dodávky nanofiltrů, roušky pro Pečovatelskou službu. Asi jediná stopa vládní pomoci by se dala najít za dodávkou 70 ks respirátorů pro Pečovatelskou službu. Vedení Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou si zaslouží obrovské poděkování nás všech z Hodkovic, jsou to lidé na správném místě. Děkujeme za obrovské nasazení.