Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Situace v obci je uklidněná. Občané jsou relativně ukáznění. Největším „problémem“ jsou skupinky a shlukování jednotlivců, ale ani tento problém není nijak masivní. Nejsme masovou turistickou lokalitou, takže ani nával „lufťáků“ není velký problém a místní chalupáři, když už přijedou, tak se chovají ohleduplně.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?

Pochválit bych chtěla všechny občany! Jsou ukáznění a skoro všichni dodržují daná přísná pravidla a omezení. Dále všechny dobrovolníky, kteří nám pomohli se v první řadě postarat o seniory, pomohli s rozvozem roušek a dezinfekce. Všechny šičky, které šijí roušky, bez nich bychom téměř žádné neměli. Díky patří i ORP Frýdlant a Libereckému kraji, že i o to málo, co dokázali získat, se s námi podělili. Především děkujeme za dezinfekci a nanofiltry do roušek. V neposlední řadě děkuji všem starostům z frýdlantského výběžku za jejich spolupráci. Hezkým gestem byl i dar vietnamské komunity – provozovatelů našich obchodů, kteří nám přivezli dar pro složky IZS, který jsme předali Policii ČR a profesionálním hasičům ve Frýdlantě.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Pomoc Libereckého kraje jsem už zmínila. Děkujeme za dezinfekci a nanofiltry do roušek. Opravdu jsem hrdá, že jsme si všichni ve výběžku i kraji vyšli vstříc. Kraji děkuji i za vysokou a upřímnou informovanost obyvatel. Pomoc vlády nemohu hodnotit. K nám na obec se státní pomoc nedostala. Nestěžuji si, dokázali jsme si pomoct. Doufám, že vládní pomoc se dostala na potřebnější místa, především do zdravotnictví a právě diskutovaných sociálních služeb. Za ordinaci naší praktické lékařky mohu pouze říct, že co nedostala (roušky, respirátor, nano filtry, dezinfekci) od nás nebo z ORP Frýdlant, to neměla.