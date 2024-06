Přes dvacet let stál Josef Horinka v čele Hrádku nad Nisou. Městu věnoval přes dvě dekády svého života a jeho náhlý odchod 9. května zasáhl nejen politickou scénu, ale i místní obyvatele. Nyní se jeho podobizna objevila na stadionu FK Slovan Hrádek nad Nisou, kde z pod střechy tribuny dohlíží na hrádecké fotbalisty v podobě muralu.

Zesnulého starostu Hrádku nad Nisou a dlouholetého předsedu místního fotbalového klubu Josefa Horinku připomíná mural. | Video: David Lejsek

Zesnulý starosta byl totiž zároveň dlouholetým předsedou místního fotbalového klubu. „Zanechal v klubu hlubokou stopu, díky němu máme i hezký fotbalový areál, do kterého město investovalo peníze. Vnímáme to jako poděkování i poctu,“ řekl Deníku předseda fotbalového klubu Ondřej Holeček s tím, že od začátku měl jasnou představu, o jaký druh umění půjde.

Odhalení vzpomínky se uskutečnilo během sobotního fotbalového zápasu mezi Hrádkem nad Nisou a Chrastavou. „Původně jsem vybral jinou fotku než tvůrce muralu, ale myslím si, že se to velmi povedlo a dopadlo to dobře. Sklízíme pochvalné reakce návštěvníků, “ doplnil Holeček.

Za vznikem muralu stojí liberecký sprejer a tatér David Lejsek, který se do povědomí veřejnosti zapsal například obrazem Jacka Nicholsona z legendárního filmu Osvícení na silničním mostě u křižovatky Švermova a Žitavská či Extází svaté Terezy, která v minulosti několik týdnů zdobila zeď u libereckého vlakového nádraží. Vedle plechovek s barvou použil při tvorbě i štětce a zabralo mu čtyři dny, než bylo dílo o velikosti 1,5 x 2 metry hotové. „Držel jsem se předlohy co nejvíce, abych co nejvěrohodněji zachytil jeho podobu. Vnímám to jako čest malovat portrét takto oblíbené a důležité osobnosti Hrádku nad Nisou,“ svěřil se David Lejsek. „Jsem rád, že má tvorba plnila i jinou roli než jen estetickou, i když i estetika má svůj význam,“ dodal.

Jak tvůrce sám přiznal, plánů do budoucna má celou řadu, ale kvůli značnému množství zakázek má málo volného času. „Chystají se streetartové výstavy, uvidíme, zda se budu nějaké účastnit. A také bych opět rád něco namaloval na zeď u vlakového nádraží,“ uzavřel David Lejsek.

