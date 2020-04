Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Problém bylo získat jakékoliv ochranné pomůcky. Kdyby nebylo celé řady dobrovolníků, ať už našeho hrádeckého sdružení Ostrov života nebo jednotlivců, kteří ze svých domácích zásob doma po večerech šijí roušky, tak si zvládnutí aktuální situace obyvatel našeho města neumím moc představit. Velikou pomocí je pro nás i Liberecký kraj co se týká veškerých informací a metodické pomoci, zásobování desinfekcí, nanofiltry apod. Velkou měrou se také snaží pomoc i větší místní firmy.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Naprosto všechny ty, kteří se v aktuální situaci snaží jakkoliv pomáhat, tedy celý ten zástup dobrovolníků, ale také všechny naše hrádecké lékaře, rychlou záchrannou službu, dobrovolné hasiče, státní i městkou polici, pečovatelskou službu, poštu, lékárnu, zaměstnance obchodů i čerpacích stanic, kteří všichni stojí v té tzv. 1. linii a snaží se zabezpečovat chod našeho města z pohledu lékařské i sociální péče, bezpečnosti, služeb apod. Mimo Hrádek samozřejmě Libereckému kraji, TUL a všem dalším angažovaným firmám za to, s jakou vervou dokázali iniciovat rozjezd výroby nanonoroušek i nonofiltrů. Díky si zaslouží i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje a krajská hygiena.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Neoddiskutovatelnou a velkou pomoc kraje jsem už zmínil výše a ještě jednou za ní moc a moc upřímně děkuji. Co se týká vlády, kromě celé řady nařízení, vládních usnesení apod. já osobně jakoukoliv vládní pomoc na úrovni měst a obcí nevidím, ale samozřejmě chápu, že zabezpečit vše potřebné není úplně jednoduché. Co jsem absolutně nechápal, byla jen orientace na pomoc z Číny, která paradoxně celý svět koronavirem zamořila, abychom jí pak všichni tleskali za to, jak nás za pěkné peníze zásobuje jejich ochrannými pomůckami a nikdo hned nevyužil potenciál místních zdrojů – šikovných firem, které věřím, že dokáží i to, co v celé slavné Číně.