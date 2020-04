Co je v současnosti největším problémem ve vašem městě?

Od začátku se na nás obraceli běžní občané a ptali se, kdy budou dostávat nějaké ochranné prostředky oni. Snažili jsme se sami jim zajistit desinfekci a látkové roušky, ale spousta z nich věděla, že nejsou tolik účinné a chtěli informace, kdy dostanou nanofiltry nebo respirátory. První ochranu „první linie“ jsme dostali až na začátku dubna, a to jen díky Libereckému kraji.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Moc rád bych poděkoval dobrovolným švadlenkám a jejich mužským kolegům, kteří našili neskutečné množství textilních roušek, které distribuujeme našim občanům a ještě na důležité instituce. A také velmi děkuji Libereckému kraji a hejtmanu Půtovi za jejich pomoc a dodávky desinfekce, nanofiltrů a hlavně užitečných rad a letáků.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

Kraj pro nás dělá hodně v podobě rozdávání ochrany jako desinfekce nebo nanofiltry. Taktéž třeba právě ty materiály pro seniory, které jim napoví jak se chovat nebo kde žádat pomoc. Vláda? Nechci být jízlivý, ale máme nějakou pro nás tady dole? Mimo byrokratické nařízení papírování nesmyslů jsme od ní neviděli ani „Ň“ a také ani příslib něčeho, co by nám v naší současné situaci pomohlo. Takže na skóre bych to tipl Kraj vs. Vláda 10:0.