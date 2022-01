Loni jste vystřídal ve funkci starosty Dana Ramzera. On se poté, co se stal krajským radním, přesunul na vaši bývalou pozici místostarosty. Změnilo se fakticky něco ve vaší práci pro město? V podstatě ne, oběma nám zůstaly gesce, kterým jsme se věnovali v minulosti a mně ještě přibyly investice ve školství a ze zákona zodpovědnost za městský úřad. Máme tu výborný investiční tým a já, jelikož jsem celý život pracoval na stavbách, tak mně to nedělá potíže. Při reprezentačních povinnostech se s Danem doplňujeme, když jeden nemůže, zastoupí ho ten druhý.

Zdroj: DeníkJaké jsou vaše priority jako nového starosty? Na co se chcete zaměřit?

Na letošní rok máme připraveno hodně investičních akcí, rekonstrukcí různého typu. Ať už jde o školní budovy, kam investujeme každý rok peníze, nebo investice do silnic, parkovišť a chodníků. V Březové a Lesní ulici bychom chtěli vybudovat nová parkovací místa, dohromady jich bude víc než sto. Místním to pomůže, protože teď parkují na chodníku. Druhým rokem probíhá revitalizace sídliště mezi ulicemi Husova, Fügnerova a Lužická. Je to třetí nejstarší sídliště ve Frýdlantě a nikdo na něj od 70. let nesáhl.

Na místních sídlištích se opravuje a buduje postupně. Lidé se ozývají a ptají se, kdy dojde na jejich ulici, konkrétně jde o Příčnou a Sídlištní ulici. Podle jakého klíče rozhodujete o lokalitách, které se dočkají oprav?

Nezapomněli jsme na ně. První na řadu přišlo sídliště v Lužické ulici jako to nejstarší ze začátku 70. let, to už je hotové. Druhé nejstarší v ulici Bezručova už je prakticky hotové, zbývá tam dodělat jen stání před garážemi. Třetí nejstarší je právě mezi ulicemi Příčná a Sídlištní, tam už se pracuje. Jde o velkou lokalitu a je nad naše finanční možnosti udělat všechno najednou, takže se tam pracuje na etapy. Loni se v rámci revitalizace ulice Husova udělalo velké parkoviště, které prakticky odbouralo problém s parkováním. Letos budeme postupovat po vnitřních komunikacích zespoda nahoru.

Letos vás čeká začátek fungování vlastní městské policie, kterou sice Frýdlant zřídil k 1. lednu, ale fungovat má začít až na jaře. V jaké jste aktuálně fázi, už hledáte budoucí strážníky?

Postupnými kroky budeme směřovat k tomu, aby mohla městská policie začít fungovat někdy v dubnu. Prvním krokem je výběrové řízení na pozici velitele strážníků, přihlásilo se nám pět uchazečů. Až vybereme velitele, tak pak dostane za úkol vybrat si ve spolupráci s námi svůj tým. Celkem by to mělo být osm strážníků plus velitel. V mezidobí musíme nakoupit výzbroj, vybavení a připravit služebnu.

Od Nového roku už na pořádek ve městě nedohlíží liberečtí strážníci. Jak vypadá situace ve městě bez nich? Zvládá vše pohlídat a řešit Policie ČR?

Dělají, co mohou, stejně jako Městská policie Liberec má ale i Policie ČR problém s nedostatkem personálu. Situace je stabilizovaná. Jelikož je zima, tak je relativně klid.

Zdroj: DeníkCo je kromě dopravních přestupků a drobné kriminality hlavním problémem ve městě?

Stejně jako jiná města poukazujeme na drogovou scénu, která se stává stále více normalizovanou a z mého pohledu by měla přijít větší represe. Z Polska se pašují léky na výrobu pervitinu. Navíc máme ve Frýdlantu spoustu uživatelů. Trápí nás i to, že když jdou děti do školy, tak vidí, jak se u kostela, u zámku a na náměstí mění psaníčka z ruky do ruky.

Vloni se podařilo nastartovat budoucí rozvoj nemocnice. Město se stalo akcionářem Krajské nemocnice v Liberci, která zajišťuje zdravotní služby ve Frýdlantu. Jaká je vize fungování místní nemocnice?

Vizi máme pořád stejnou. Chceme, aby nemocnice byla součástí KNL, což už se podařilo, a aby fungovala, což se také daří i během covidové pandemie. Máme tady operativu urologie, gynekologie i chirurgie. Funguje ambulance, jejíž služby by se měly ještě rozšiřovat. Funguje tady také LDNka. Finalizuje se projekt na rekonstrukci areálu, který by měl být brzy hotový. Vznikne tak prostředí hodné 21. století.

Zkušenosti některých pacientů z minulého roku jsou takové, že přišli do nemocnice ve Frýdlantu a tam nebyl jediný chirurg, který by je ošetřil. Kdy se tedy služby v nemocnici stabilizují, bude to až po rekonstrukci?

Tyto zkušenosti jsou smutné, ale děláme na tom, aby to tak nebylo. Po rekonstrukci se ustálí režim, zlepší se pohyb pacientů a zdravotníků. Poslední dva roky se situace zkomplikovala kvůli covidu, pohotovosti se tak soustředí jen do Liberce. Jedná se o tom, že chirurg, který operuje ve Frýdlantu, by ideálně mohl odsloužit i službu na pohotovosti. To by byl ideální stav.

Frýdlant nedávno schválil strategický plán rozvoje na několik let dopředu. Kromě oprav a fungování nemocnice je tam i možnost zřízení nové vlakové zastávky pod zámkem. Je to návrh, o kterém jste už jednali s Českými drahami, nebo je to jen nápad?

Je to nápad, jak podpořit cestovní ruch. V podzámčí bychom chtěli znovu zprovoznit autokemp a udělat tam karavanové stání se zázemím. Máme studii na rozvoj celé oblasti, ve které je tato zastávka naplánovaná. Usnadnili bychom turistům přístup k zámku a do okolí. S tím souvisí i dopravní terminál pro autobusy, který bychom chtěli vybudovat u vlakového nádraží.

Na zámek a hrad Frýdlant nastoupil nový kastelán, už jste s nim jednali? Plánuje se, že by se mohl objekt více otevřít lidem?

Měli jsme první společnou schůzku. Vždycky jsme toužili potom, aby se zámek a hrad Frýdlant více otevřel lidem, teď to vypadá velice nadějně.

Pandemie koronaviru zastavila společenský a kulturní život. Plánuje Frýdlant na letošek nějaké kulturní akce?

Plánujeme tradiční akci Frýdlant se baví, kam by měla přijet také kapela Slza. Určitě proběhne Letní jazzová dílna Karla Velebného, v plánu jsou dožínky i slavnosti sv. Martina a Huberta. Konat by se měl také tradiční den ve znamení jednoho ze zahraničních států.