Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?

Vyjma obdobných problémů, jaké mají ostatní města a obce, tak u nás v Bílém Potoce se potýkáme zejména s problémem enormní návštěvnosti naší lokality, jako jednoho z významných nástupních míst do Jizerských hor. Já sám jsem jinak velikým podporovatelem turistického ruchu a jsem za něj jindy moc rád. Bohužel dnešní situace je jiná a musím a chci konat v zájmu ochrany našich obyvatel. Na vsi je to přeci jenom jiné než ve větších městech, jsme tu všichni takříkajíc sousedé a tak tuto krizi sdílíme mnohem více osobně. Stejně tak i obavy, a to zejména o naše seniory, kterých je u nás více jak 150.

V minulém týdnu jsme i pocítili bezprostřední hrozbu nákazy, kdy v raspenavské firmě byla pozitivně testována jedna osoba na Convid-19. Z naší obce s touto osobou byli v kontaktu i někteří naši občané. Naštěstí výsledky testů u těchto osob byly negativní. Tento případ ale zanechal v lidech opodstatněný nárůst obav, a tak si dovolím touto cestou apelovat na případné návštěvníky obce, aby na to mysleli. Prosím, buďme mimo nařízení a zdravý rozum i ohleduplní vůči těm, kteří se na rozdíl od některých lidí oprávněně strachují o zdraví své i svých bližních.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

Opravdu srdečné a upřímné díky směřuji všem dobrovolníkům z řad občanů, a to nejenom za aktivitu při šití roušek, ale i za nabídky jiné pomoci. Jen díky nim jsme byli schopni velice rychle saturovat místní obyvatele rouškami a mohli zřídit i veřejný rouškovník. Dokonce jsme již i předali roušky od dobrovolníků do Krajské nemocnice Liberec a Dětskému domovu v Raspenavě. Vlna solidarity mě opravdu mile překvapila a dodává mi i energii do další práce. Veliký dík patří i všem pracovníkům obce, kteří navzdory nedostatku ochranných prostředků vykonávají komunální a ostatní práce, například desinfekci veřejných prostor, zastávek či odpadových nádob. Nakonec je třeba poděkovat i většině zastupitelů, kteří nabídli svou pomoc.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?

V otázce vládní pomoci je to horší, poděkovat zatím můžu jen za bezodkladné zasílání nařízení a sbírek zákonů, a to leckdy i v několika totožných kopiích. Nám na Frýdlantsku aktivně pomáhá ORP Frýdlant a samozřejmě v největší možné míře kraj. Často si říkám, proč mě ve všem do čeho se pustím potkávají často samé “složitosti…” O to víc nad tím dumám i ve funkci starosty, která mi protnula život tak nějak nečekaně.

Nyní musím hrdě konstatovat, že mám (nejenom já) veliké štěstí být starostou obce v Libereckém kraji pod vedením hejtmana Martina Půty. V tomto přesvědčení jsem se utvrdil, když nám od kraje do vsi dorazily nanofiltry tolik potřebné zejména pro pracovníky naší obce, kteří navzdory riziku nákazy stále zabezpečují její chod už déle jak tři týdny s minimální ochranou. Sliby, pokud jsou vyřčeny, se mají plnit a pan hejtman je bezezbytku splnil. Upřímné díky za nás všechny vzkazuji nejenom jemu a všem zúčastněným z Libereckého kraje, ale i kolegům z TUL a firmám, které se do boje proti pandemii zapojily! Věřím a doufám, že tato krize bude i impulsem k mobilizaci našeho národního tvůrčího ducha.