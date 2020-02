Podle aktuálního šetření 02 není na změnu dosud připraveno skoro 30 procent obyvatel kraje nebo se o ni nezajímají. Zatímco diváků vybavených například internetovou televizí, moderním televizorem nebo moderním set-top boxem se změna nijak dramaticky nedotkne, určité komplikace hrozí lidem žijícím v bytových domech se společnou anténou. Hladký přechod na nový formát DVB-T2 musí zajistit pomocí servisního technika. Čekací doby jsou ale i čtrnáct dní.

Pro hladký přechod na novou formu vysílání mohou obyvatelé Libereckého kraje udělat několik kroků. „Lidem, kteří si pořídí například internetovou televizi, odpadnou starosti spojené s čekáním na technika a na přenastavení společné antény. Nebudou se muset zabývat ani sháněním přídavného set-top boxu nebo řešit, zda si jejich televizor s novým signálem poradí. Zprovoznění internetové televize je velmi rychlé a technicky jednoduché,“ upozornila na výhody mluvčí O2 TV Lucie Jungmannová.

„Podle průzkumu by nejvíce diváků u sledování televize uvítalo možnost zpětného přehrávání pořadů, což je důležité zejména pro věkovou kategorii 18 až 26 let. Střední generace diváků by zase nejvíce ocenila pestrou programovou nabídku, například dětské kanály, dokumenty nebo sport. Všechny tyto možnosti internetová televize nabízí,“ přiblížila Jungmannová.

Na změnu se musí připravit i diváci komerčních televizí. Do konce února skončí vysílání multiplexu 4 z Černé Studnice u Jablonce nad Nisou, Špičáku u České Lípy a libereckého dokrývače u lanovky na Ještěd. Další komerční televize budou následovat o několik týdnů později. Multiplex 2 s nejsledovanějšími programy televizí Nova, Prima a Barrandov ukončí vysílání z Ještědu 30. března, multiplex 3 s tematickými kanály komerčních stanic přestane z Ještědu vysílat 26. dubna 2020.