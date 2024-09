Nejdříve ji pojala hrůza, ale pak se do toho rozhodla vrhnout po hlavě. Absolvovala několik lekcí v tanečním studiu, protože měla obavy z otočky a nechtěla udělat ostudu. „V mládí jsem hrozně ráda tancovala, chodila jsem do základních, pokročilých i speciálních tříd. Pak jsem se vdala a manžel odmítal tancovat, takže jsem šedesát let netancovala a tohle je mé repete z doby, kdy mi bylo osmnáct,“ svěřila se Deníku vitální dáma.

V libereckém kole předvedly své taneční umění necelé dvě desítky účastnic. Do celorepublikového finále, které proběhne 23. listopadu v pražském O2 universu, jich postoupí dvě až tři. Dámy netancovaly v párech, ale samy za sebe. Naučily se od lektora jednoduchou choreografii a několikrát si ji společně zatancovaly.

Organizátoři vybrali cha-chu, která patří mezi nejoblíbenější tance Ivany Nikulinové. Ta se snaží zůstávat aktivní, ale bojuje se dvěma handicapy, a to špatně srostlým hýžďovým svalem a kalcifikací v levém rameni. S obojím jí pomáhá právě tanec. „Ráda bych se probojovala do finále. Kdybych dostala do páru profesionální tanečníka, bylo by to nejlepší, co by se mi mohlo stát. Splnila bych si sen,“ podotkla účastnice castingu.

Organizátoři zaznamenali vystoupení na kameru a záznamy následně posoudí odborná porota. Deset nejlepších tanečníků ze všech castingů pak dostane k dispozici profesionály, s nimiž nacvičí finálové vystoupení na společně vybranou hudbu. Finálové páry změří síly v pražském O2 universu při příležitosti Mistrovství Evropy v tanci na vozíku. „Pro spoustu seniorů je účast ve finále splnění snů. Naučí se něco nového, postarají se o ně naše vizážistky, oblékneme je do nádherných tanečních rób a zatančí si před zraky diváků,“ podotkl koordinátor projektu a tanečník Matěj Svoboda s tím, že u uchazečů hodnotí jejich pohyby a jak rychle se choreografii osvojí.

Seniorské StarDance je však vymyšleno tak, aby potěšilo i tanečníky, kteří na castinzích neuspějí. Všichni účastníci se mohou zúčastnit finálového plesu v O2 universu, případně mohou navštívit tři tančírny v liberecké rezidenci RoSa, na nichž se pod vedením lektora naučí několik tanců. Tančírna je však otevřena i pro ty, kdo se castingu neúčastnili. Jedinou podmínkou je věk 60 a více. „Tančírnu si nenechám ujít. Chtěla bych, aby to bylo celý rok, ne jen deset lekcí, dodala se smíchem Ivana Nikulinová.

