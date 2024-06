Stánkaři i motorová krása. Českodubské slavnosti nabídly bohatý program

/FOTO, VIDEO/ Třetí červnový víkend se v Českém Dubu na Liberecku nesl ve slavnostním duchu. Místní i přespolní si užili Českodubské slavnosti, které se konaly od pátku 14. června do soboty 15. června. Odstartovalo je letní kino na Šibeničním vrchu, kde promítali dva filmy, a to Jak dostat tatínka do polepšovny a Účastníci zájezdu.

Sraz veteránů v Českém Dubu. | Video: Jiří Louda