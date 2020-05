Na začátku dubna už bylo jasné, že se amatérské soutěže dohrávat nebudou. Fotbalisty tedy čeka dlouhá přestávka. Hrající asistent trenéra Arsenalu Česká Lípa, Jiří Štajner, v rozhovoru hovoří nejen o ambicích České Lípy pro nadcházející ročník.

Jaká byla vaše reakce, když jste se dozvěděl o zrušení fotbalových soutěží?

Jedna z prvních mých reakcí byla ta, že jsme se jako tým zachránili v soutěži. Následně jsem si uvědomil, že teď budeme půl roku bez fotbalu, což mi přijde jako velká škoda. V kariéře se mi zranění vyhýbala, takhle dlouhou pauzu jsem nikdy nezažil.

Arsenalu k záchraně chybělo pět bodů…

Jarní část jsme začali dobře, na Aritmě jsme uhráli bod za bezbrankovou remízu, pak jsme prohráli na pokutové kopy. Myslím si, že postupem času by se náš výkon zlepšoval. V kabině jsme věřili, že bychom se mohli zachránit. To se nakonec stalo, i když poněkud jinou cestou než fotbalovou.

Dlouhou dobu byly uzavřené posilovny, jak jste se udržoval v kondici?

Abych pravdu řekl, tak mi posilovny nic moc neříkají. Chodil jsem běhat a jezdil jsem na kole. Později, až to vládní nařízení dovolila, jsem hrál nohejbal.

Baví vás více běhat, nebo jezdit na kole?

Raději mám běhání. Dříve, když jsem hrál v Německu, tak jsem i jezdil na kolečkových bruslích. To mě příliš nebralo.

Jak to máte v současné době s tréninky?

Od minulého pondělí se mohou sportovci společně připravovat. Zatím u nás není kam spěchat. Máme individuální plány zhruba do 13. června, pak bychom chtěli začít trénovat společně a nastupovat k prvním přípravným zápasům a připravovat se na další sezónu.

Přijde mi, že vám fotbal velmi chybí. Je to tak?

Samozřejmě, že chybí. Můžeme si někam jít zahrát čtyři na čtyři, ale to asi nemá příliš velký význam. Měsíc a půl musíme přetrpět individuální tréninky, chodit běhat. Občas si s kamarády zahraji nohejbal, musíme si vystačit s tím, co je dovolené. Jako tým bychom se měli připravit tak, aby sezóna začala lépe než ta minulá.

V nedávném rozhovoru jste zmínil, že si na zahradě možná postavíte menší nohejbalový kurt. Už stojí?

Už stál (smích), ale mám jen síť a kolem čáry, je to podobné jako hřiště na plážový volejbal. Postavil jsem ho, několikrát jsme si zahráli, a pak jsme ho zase oddělali. V současné době se to dá udělat i jinde a nemusím na zahradě. Můžeme hrát i na hřišti, daleko složitější je sehnat určitý počet lidí.

Někteří hráči v době fotbalové přestávky hrají hru FIFA. Patříte mezi ně?

Když jsem byl mladší, tak to moc nebývalo a v současné době to už nehraji, asi jsem starý (smích). Dříve tato hra příliš populární nebyla, oblíbená je posledních deset patnáct let. Tehdy mě to nechytlo a od té doby jsem nehrál.

Do České Lípy jste přišel z Chrastavy, co vás k přesunu vedlo?

Chtěl jsem si prostě dokázat, že na divizní fotbal ještě mám a hlavně jsem chtěl pomoci České Lípě udržet soutěž.

Jakožto hrající asistent trenéra máte představu o složení kádru na příští sezónu?

Představu bych určitě nějakou měl, uvidíme, jaká bude realita. Doufám, že budeme pokračovat všichni ve složení, ve kterém jsme před měsícem a půl končili. Chtěli bychom přivést několik hráčů, aby se zkvalitnil kádr. Zároveň by se nám měli uzdravit hráči, kteří byli zranění.

Slyšel jsem, že Česká Lípa spolupracuje i s Libercem, takže by mohli přijít někteří hráči ze Slovanu?

Spolupracujeme s juniorkou a dorostem Liberce. Jedná se o mladé hráče, kteří nebudou dostát takové zápasové vytížení, které by potřebovali. Už v minulé sezóně nám někteří kluci, dva hráči v poli a brankář, pomohli. Takže pokud nebudou mít vytížení, tak u nás by jej mohli získat. Byl bych rád, kdyby tato spolupráce pokračovala dál.

Takže týmovým cílem je vyhnout se hře o záchranu v divizi?

Ano, tomu bychom se chtěli vyhnout. Divizní fotbal je hodně vrtkavý, pokud tým není do pátého místa, tak se stát může cokoliv. Chceme hrát bez stresu soubojů o záchranu, takže nějaký klidnější střed tabulky.

Bohatá kariéra Jiřího Štajnera

Rodák z Benešova, který v květnu oslaví 44. narozeniny, prožívá pestrou fotbalovou kariéru. Pověstné pověšení kopaček na hřebík zatím rozhodně nechystá. V tuzemské nejvyšší soutěži odehrál 186 zápasů, 146 z nich za Liberec. Oblékal dres Sparty, Slavie i Mladé Boleslavi. V letech 2002 a 2012 vybojoval mistrovský titul s Libercem, v roce 1996 slavil titul se Slavií. V zahraničí hrál v německém Hannoveru nebo Neugersdorfu. Během letošní zimní přestávky získala Česká Lípa bývalého reprezentanta Jiřího Štajnera, který chtěl pomoci týmu k záchraně soutěže. To se podařilo.