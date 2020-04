Areál vlastní právě město, společnost SFM jej provozuje na základě koncesní smlouvy. Od vyhlášení nouzového stavu do konce června plánovala výnosy ve výši bezmála 33 milionů korun. Tím, že se zrušily veškeré akce v Home credit aréně i ostatních sportovištích, s většinou příjmů ovšem počítat nemůže.

Náklady ale i po seškrtání Přinda vyčíslil na zhruba 19 milionů korun. Firma musí dál platit své zaměstnance, provádět revize a údržbu, zajistit ostrahu a podobně. Příspěvek od města je tak podle něj stěžejní. „Bez přijetí spoluúčasti na provoz areálu nelze další provoz bez nevratných dopadů zajistit,“ napsal.

POSOUDÍ TO PRÁVNÍCI

Liberečtí radní se zatím k žádosti nevyjádřili. Zabývat se jí budou zastupitelé na plánovaném čtvrtečním zasedání. „Nyní jednáme, máme najmutého právního experta, který řeší právní dopady, a finančního experta, který zjišťuje oprávněnost částky,“ předeslal primátor Jaroslav Zámečník (Starostové).

Proti poskytnutí peněz na zastupitelstvu bude hlasovat opoziční hnutí Liberec otevřený lidem. „Mně to přijde absurdní. Město přijde touto situací o stamiliony v rozpočtu, nemůžeme se zavazovat k tomu, že budeme platit jakékoli ztráty v provozu. Subjektů, které tu hospodaří na městských majetcích, je více a nejde, aby město všechno vzalo na sebe,“ řekla Deníku zastupitelka Zuzana Kocumová (LOL).

Současná situace má podle ní dopad téměř na každého, SFM by mělo podle ní žádat o pomoc především stát. Podle Přindy už se společnost snaží využít státem vypsané programy, zatím nepřistoupila ani k propouštění zaměstnanců.

„Dopady současných omezení se budou v našem hospodaření promítat nejméně po dobu celého letošního roku,“ upozornil ale Přinda.

Podle radního Petra Židka (ODS) existuje riziko, že by se v případě nedohody mohla spolupráce s SFM přerušit. „Doufám ale, že vše půjde dobře a domluvíme se, abychom mohli pokračovat dál, jak je to dnes nastaveno,“ poznamenal.

Opoziční zastupitelka Kocumová se ale případného ukončení spolupráce s SFM neobává. „My jsme už dlouhodobě tlačili na to, aby se udělal rozbor, jakým způsobem SFM funguje a zda by město nebylo chod areálu schopné nějakým způsobem zaštiťovat samo. Holt by to byla příležitost bavit se znovu o podmínkách, které jsou ve smlouvě nastavené,“ myslí si.

Konkrétní podobu navržené podpory by měli radní schválit na mimořádném jednání příští týden, konečné slovo budou mít zastupitelé.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka se s podobnou žádostí na město obrátil i provozovatel bazénu, který by vzhledem k zavření plaveckého stadionu rád dostal zaplaceno sto procent režijních nákladů. I o tom by měli zastupitelé rozhodovat.