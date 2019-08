Vybudovat ji tam chce architekt Ladislav David, který vedle rokle chystá stavbu bytového domu. Místní jsou ale proti. Město teď při řešení sporu využije služeb nezávislé facilitátorky, tedy odbornice na vedení diskuze.

Proti uvažované příjezdové cestě, která by vedla po okraji volnočasového prostoru, který se v rokli nachází, vznikla na jaře internetová petice. Dosud ji podepsalo 434 lidí, kteří se nejvíce obávají narušení klidové zóny a možného ohrožení dětí, jež si zde hrají. „Rokle je přehledná, z obou stran střežitelná a uspořádaná tak, aby dětem poskytovala příležitost k nejrůznějším aktivitám, a to bez neustálé asistence dospělých,“ vyjádřila se například ředitelka nedaleké mateřské školky Dana Jeništová.

Podle architekta Davida ale silnice vznikne na místě stávající obslužné cesty, kterou už dnes využívají například vozidla Technických služeb. „Nejsem žádný spekulant, sám tam chci bydlet. Budou tam běhat moje vnoučata, nemám zájem na tom, aby je přejelo auto. Proto musíme jasně definovat, kde je vozovka a kde je prostor pro pěší,“ řekl už v červnu Deníku.

Zastupitelé měli projednávání budoucí plánovací smlouvy, která by stavbu cesty na městském pozemku umožnila, na stole už dvakrát. Pokaždé ji z programu stáhli. Teď se město pokusí najít kompromisní řešení. „Využili jsme toho, že jsme součástí Národní sítě Zdravých měst, a požádali jsme o facilitátorku, jež by nám měla pomoci najít řešení, které by na konci mělo aspoň částečně vyhovovat všem stranám,“ uvedl liberecký zastupitel Jan Berki.

Řešení se bude hledat na veřejném setkání, které je naplánováno na středu 21. srpna od 16.30 v malém sále Lidových sadů.

Na setkání má dorazit jak architekt David, tak zástupci spolku Staré Město, kterým se záměr nelíbí. Účast přislíbil i nový městský architekt a přijít může každý, koho situace zajímá. „Předpokládám, že na úvod zazní z obou stran nějaké povídání, a pak se pomocí moderace facilitátorky bude hledat řešení,“ přiblížil Berki.

Facilitace nebude městskou kasu podle zastupitele stát ani korunu. „Jako členovi nám ji platí Národní síť Zdravých měst. Bude to takový prubířský kámen, chceme si ozkoušet, jestli tímto způsobem lze pracovat. Pokud se to osvědčí, rádi bychom to v budoucnu používali i v jiných podobných situacích,“ poznamenal Jan Berki.

Kdo je facilitátor

Facilitátor je odborník na vedení diskuse. Jeho úkolem je usnadnit komunikaci a dát účastníkům diskuse možnost, aby se mohli soustředit na věcnou stránku problému a jeho řešení. Facilitátor musí být vždy nestranný, a to i když se v diskusi vyskytne spor.