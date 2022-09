U hranic opět slouží mezinárodní hlídky policie. Chytily už žháře i podvodníky

/FOTO, VIDEO/ Nové Město a Hejnice střeží dvakrát do měsíce mezinárodní policejní hlídky. Spolupráce policistů z obou zemí trvá již deset let, avšak v době covidu a nějaký čas poté nemohli společně do terénu vyrážet. Jejich společná práce se obnovila až před pár týdny. Naposledy je mohli lidé potkat v terénu ve středu 21. června, kdy policisté vyrazili na kontrolu nejen chat a chalup, ale i namátkové kontroly aut.

Společné policejní hlídky u hranic obnovily spolupráci | Video: Blanka Freiwilligová