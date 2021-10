Spolek Za lepší život usiluje o zvýšení kvality života klientů domovů pro seniory. Hledá sponzory. Tváří projektu se stala zpěvačka Bára Basiková.

Fyzioterapie. | Foto: se souhlasem spolku Za lepší život

Přispět k tomu, aby klienti domovů důchodců jen nepřežívali, ale žili. Na to někdy nezbývá čas, energie ani finance. Pomoci to změnit se rozhodl spolek Za lepší život. Poprvé si to vyzkouší na vlastní kůži obyvatelé Domu seniorů v libereckém Františkově.