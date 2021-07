Šestadvacetiletá Daniela Kytlicová, která vystudovala Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci, už měla plné zuby nepadnoucích podprsenek. Konfekční velikosti v obchodech neodpovídaly její postavě a sportovní podprsenky jí přišly málo ženské. Jelikož vystudovala Střední školu designu a módy v Prostějově, rozhodla se uplatnit teoretické zkušenosti v praxi. „Sehnala jsem elastickou krajku, navrhla konstrukci oděvu a ušila několik prototypů,“ nastínila začátky mladá žena.

Za pomoci ženských členek rodiny a kamarádek nakonec vytvořila základní řadu, která se vyznačovala tím, že respektovala typ jednotlivých postav. „Spodní prádlo vycházelo přímo z potřeb konkrétních žen. Každá z nás je jiná. Někdo má drobnější postavu, jiná potřebuje zase širší ramínka. Nejdůležitější je, aby podprsenka seděla a žena se v ní cítila dobře,“ zdůraznila tvůrkyně.

Aktuálně nabízí tři základní střihy a šest barevných provedení, a to černou, bílou, stříbrnou, vínovou, champagne a modrou. Pro ženy udělala i návod, jak správně změřit svou velikost. „Já se ani nedivím, že nosí často nevyhovující podprsenku, musí udělat totiž kompromis. Řetězce stále oblékají ženy do konfekce. Já je naopak oblékám přímo na míru,“ upřesnila návrhářka. Jeden kus jí zabere ušít odhadem 75 minut s tím, že náročnější je určit správný střih respektující rozměry zákaznice.

Daniela Kytlicová.Zdroj: se souhlasem Daniely Kytlicové

Jak sama přiznala, zpočátku šila hlavně pro sebe, aby měla lepší den a nemusela řešit nepohodlí. Nakonec se rozhodla nabídnout podobnou možnost i dalším slečnám a dámám. „Má osobní filozofie je, že spodní prádlo má být v setu. Proto nabízí kalhotky a podprsenku jak zvlášť, tak i jako komplet,“ podotkla s tím, že mezi její zákaznice patří především slečny do 30 let, ale najdou se i starší, které ví, co chtějí.

Do budoucna má spoustu plánů. Jedním z nich je i rozšíření sortimentu o noční košilku, která by se měla v nabídce objevit v létě, a nové pyžamo z bambusového úpletu vhodné pro lidi trpící alergií a ekzémy. Tento rok se ponese v duchu šití a ten příští by ráda prezentovala Negližé na různých akcích jako například Design Days Reichenbeg či Tatrhy.

Aktuálně nemá žádnou prodejnu, kde si prádlo můžete vyzkoušet nebo vyzvednout, ale pracuje na začlenění do spřátelených designových prodejen po České republice. „Nadále ale chci zachovat svůj přístup ve stylu slow fashion, nemít toho spoustu našitého skladem. A šít spodní prádlo, které podtrhne ženskost, ale zachová si pohodlí,“ uzavřela vyprávění Daniela Kytlicová.