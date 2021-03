V nemocnicích leží přes 400 pacientů. I když čtyři páteřní nemocnice v kraji mají ještě nějakou volnou kapacitu lůžek, jako největší problém se v současné době jeví nedostatek personálu.

„Aktuálně máme 10 volných intenzivních lůžek a 32 akutních. Musím ale říct, že i když máme ventilátory, chybí nám k nim personál,“ řekl krajský náměstek pro rezort zdravotnictví Vladimír Richter. Dodal, že aktuálně je nemocných 124 zdravotníků. „Představuje to velký deficit pracovní síly, hlavně co se týká středního personálu v nemocnicích. Podle předpovědi navíc dojde během následujících dvou týdnů k dvacetiprocentnímu navýšení využití lůžek, což představuje asi 500 nových pacientů v kraji,“ uvedl Richter.

Kraj se tak chce obrátit se žádostí na Armádu ČR, aby uvolnila některé ze svých lidí, kteří by mohli pomoci v nemocnicích. „Potřebujeme pomoct hlavně na covidových lůžkách nebo v jejich blízkosti, kde armádní specialisté už pomáhali,“ vysvětlil Richter.

Podle libereckého hejtmana Martina Půty se pomoc armády zkomplikovala vyjádřením armádní hygieničky, podle které vojáci nemohou pomáhat na covidových odděleních, dokud nedostanou druhou dávky vakcíny. „Chceme je přesvědčit, že jejich pomoc je důležitá a žádaná. Některé nemocnice si bez jejich pomoci neumí představit další fungování,“ zmínil Půta a dodal, že žádost o pomoc Armádě ČR odešle ještě v pondělí.

V návrat vojáků na oddělení doufají také v jablonecké nemocnici. Podle její mluvčí Jany Válkové jsou už na hraně s kapacitami personálu. „Návrat vojáků by nám hodně pomohl. Chybí nám sestry. Rozšiřovali jsme covidové oddělení a navyšovali lůžka. Péče o covidové pacienty ale vyžaduje více personálu. U pacienta tak mohou být maximálně 4 hodiny, pak se musí vystřídat. Situaci nám také trochu zkomplikovalo otevření očkovacího místa, kde je potřeba personál, který bychom jinak využili u pacientů,“ vysvětlila Válková a dodala, že nemocnici pomáhají sestry ve výslužbě.

Stejná situace panuje také v nemocnici v Jilemnici a Semilech. Podle Jiřího Kalenského, předsedy představenstva společnosti MMN, která zdravotnická zařízení provozuje, chybí v nemocnicích střední personál. „Kdybychom měli 20 sestřiček navíc, byli bychom spokojeni. Personálu bylo v nemocnicích málo, i když nebyl covid. O to více to teď pociťujeme. Bohužel je ke covidovým pacientům potřeba asi o 50 procent více personálu,“ řekl Deníku Kalenský a dodal, že nemocnici v současné době pomáhá asi 35 dobrovolníků. Větší nároky jsou nyní ve špitálech kladeny také na administrativu. „Přijali jsme nové pracovníky, kteří berou telefony, dělají výkazy a komunikují se systémy, do kterých se musí hlásit informace,“ dodal Kalenský.

Personální pomoc v nemocnicích v kraji částečně zajišťují také studenti zdravotnických škol, kteří pomáhají jako dobrovolníci. Pracovní povinnost jim totiž kraj zatím nenařídil. „Už jsme se touto možností zabývali a jednat o tom budeme dál v průběhu týdne,“ uvedl Půta.