Výtvarná soutěž Veselý stroj měla letos podtitul „… Zachraňuje přírodu“. Soutěž začala už před koncem minulého roku, kdy měli její tvořiví příznivci možnost „dotahovat“ dle vlastní fantazie jednoduché torrenty. Předkreslené tvary byly prezentovány na facebooku a především v dětských časopisech. Tam zaznamenaly obrovský zájem hlavně po vypuknutí pandemie, kdy musely děti zůstat doma a vymyslet si nějaký smysluplný program.

Původní termín vyhlášení bohužel zhatila koronavirová pandemie. Proto organizátoři zvolili první možný termín, tedy hned první den, kdy IQPARK znovu otvíral. Semifinalisté soutěže měli vstup do všech expozic iQPARKU zdarma. Stejně jako jejich doprovod. Mezi výhrami nalezli soutěžící věcné ceny, nebo předplatné oblíbených časopisů.

iQPARK otvřel své expozice dnes, na Den dětí. iQLANDIA se otvírá v pátek 5. června a již se na své návštěvníky pilně připravuje.



Výsledky soutěže:

Kategorie 3 – 6 let:

Karina Lool, 6 let

Kategorie 7 – 12 let:

1. Alžběta Tyralová, 11 let, stroj „Seber to“, (který hlídá lidi, aby neodhazovali odpadky a když už to udělají, napomene je)

2. František Štěpánek, 8 let, stroj „Kopírka na ohrožené druhy“

3. Společně: David Marhoul, Albert Urgemann, Marie Krýchová, Veronika Růžičková, Nina Kačenová

Kategoire 13 – 15 let:

Společně: Tereza Pospíšilová, Václav a Zuzana Bílkovi

Porota ještě udělila speciální cenu Alexandru Dosoudilovi za výše zmíněný stroj „Zalesňovač“.