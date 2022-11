Odborná porota po prezentacích modelů přiřkla první místo týmu z Gymnázia Mnichovo Hradiště za mechanický kalkulátor. „Bylo to náročné, museli jsme se naučit v rýsovacím programu a naučit se i s 3D tiskárnami. Mnoho dílů jsme tiskli i dvacetkrát až třicetkrát, než se povedl finální produkt. Dělali jsme na tom měsíc a ještě dnes do jedné do rána jsme brousili jednotlivé součástky,“ svěřil se člen vítězného týmu Jan Barančík. Vítězný mechanický kalkulátor umí sčítat do čísla 99 999, studenti už mají vymyšlenou verzi, která bude umět i odečítat. Vítězný model zůstane fakultě strojní, která ho může použít ve výuce. „Umím si to představit na informatice, když řešíme v prvním ročníku převody mezi soustavami jednotek, mezi desítkovou, dvojkovou nebo šestnáctkovou. Kolikrát mají studenti problém pochopit, že dochází k přenosu jednoho čísla do vyššího řádu. Na tomto kalkulátoru se dá hezky vysvětlit a ukázat, že při překlopení devítky na nulu dochází k přenosu do vyššího řádu,“ okomentoval využití výukového modelu v hodinách informatiky doprovod vítězného týmu a zároveň učitel informatiky Tomáš Jelínek.

Cílem soutěže je podpořit výuku v oblasti technického vzdělávání, týmovou práci a tvůrčí myšlení. Forma soutěže navíc umožnila studentům možnost porovnat svoje znalosti a zkušenosti v ostré konkurenci středních škol. „Bez ohledu na pořadí vyhráli dnes všichni. Vybrali si techniku, a tím jasně prokazují, že jim není lhostejné, kam půjdou dál, kam se budou v životě ubírat. Modely, které udělali a představili, jsou různorodé. Sami dobře viděli, že technika může jít od obyčejného kola přes Archimédův šroub nebo mechanický kalkulátor až po jaderný reaktor nebo atomové hodiny,“ dodal děkan Fakulty strojní Technické univerzity v Liberci Jaromír Moravec.

Pořadí:



1. místo:

Gymnázium Mnichovo Hradiště (J. Barančík, L. Horák, L. Soustružník, D. Razák, J. Ptáček, F. Kolomazník, učitel F. Vodvářka)

– mechanický kalkulátor

– odměna: 25.000 Kč



2. místo:

Gymnázium Dačice (M. Kopeček, T. Sommer, učitel Jakub Nemčik)

– výukový jaderný reaktor

– odměna: 15.000 Kč



3. místo:

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kolín (L. Nouzák, L. Jirovský, M. Kubíček, J. Vlasák, T. Doubrava, učitel F. Pražák)

– unikátní hřídel s doplňky a výkresovou etuí

– odměna: 10.000 Kč.