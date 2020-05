Soutěž Karla Hubáčka, stavba roku Libereckého kraje, se blíží

Pokud jste stavební firma, projekční nebo architektonická kancelář či majitel novostavby nebo zrekonstruovaného domu na Liberecku a máte chuť přihlásit své dílo do soutěže, neváhejte. Do 31. května je možnost přihlásit se do architektonické soutěže Karla Hubáčka.

Horský hotel Ještěd leží ve výšce 1012 metrů nad mořem a otevřen byl v roce 1973. Jeho autorem je liberecký architekt Karel Hubáček, který za ni dostal několik mezinárodních ocenění. | Foto: Deník/Petr Šimr