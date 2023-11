Podvacáté se bude v Libereckém kraji hledat to nejzajímavější ze současné architektury a stavebnictví. Od 1. listopadu je možné začít přihlašovat projekty a stavby do jubilejního ročníku architektonické soutěže Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady kraje pro řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiřího Ulvra. Jejím cílem je vyzdvihnout úspěšné nebo zajímavé stavby a šikovné osoby: žáky, studenty, projektanty, architekty a talenty v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z celého regionu.

„V našem kraji se odjakživa kvalitní architektuře dařilo a ani současná tvorba není v tomto ohledu výjimkou. Výsledky Soutěže Karla Hubáčka to rok od roku potvrzují, ať už to bylo loňské vítězství rekonstrukce Liebiegova paláce v Liberci či předtím knihovny a spolkového centra IGI ve Vratislavicích nad Nisou, popřípadě sídla společnosti Lasvit v Novém Boru. Věřím, že také tentokrát si odnese první cenu neméně zajímavá stavba,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Stavitelé, investoři, architekti ale také studenti mohou své realizace a projekty přihlašovat do 25. února příštího roku, přičemž od 14. března odstartuje hlasování veřejnosti na webu soutěže www.stavbaroku.lk, kde jsou také online formuláře přihlášek do nového ročníku a veškeré další informace. Vítěz ročníku 2024 se bude opět moci přihlásit do celostátního ročníku.

Výročí dvaceti let oceňování významných počinů ve stavebnictví bude doprovázet řada doprovodných akcí. V sobotu 17. února 2024 se uskuteční stavařský ples, jehož návštěvníci si připomenou to nejzajímavější, co uplynulé ročníky přinesly. O průřez stavebního dění v kraji, které soutěž prezentuje, nepřijde ani veřejnost.

„Se členy přípravného výboru, kteří zastupují vyhlašovatele soutěže z řad odborných organizací i měst, připravujeme rozšíření webové stránky soutěže. Každý se tak bude moci seznámit s významnými architektonickými a stavebními počiny,“ vysvětlil radní Jiří Ulvr. „Budeme se snažit také dodat současný pohled na stavby a upozornit na stavby výjimečn,é ale třeba i ty, které čas prověřil a ony neuspěly.“

Průřez soutěžními ročníky od roku 2004 ukáže také vývoj celé této architektonicky zaměřené události. Změny doznala samotná organizace a pojetí soutěže, vyvíjely se kategorie a nechyběla změna názvu. Od roku 2019 nese soutěž jméno světoznámého architekta Karla Hubáčka, který je dodnes jediným českým architektem oceněným Mezinárodní unií architektů Perretovou cenou, a to za své nejznámější dílo – horský hotel a televizní vysílač na Ještědu.

V posledních ročnících přibyla kategorie Junior, kde své práce prezentují studenti středních odborných škol i Technické univerzity Liberec. „Na budoucí naděje v oboru stavebnictví a architektury při výročních aktivitách myslíme také a pozveme je na několik poznávacích zájezdů po vytipovaných oceněných stavbách,“ sdělil Jiří Ulvr.