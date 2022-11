„Soutěž propojuje školy a jejich žáky s moderními technologiemi. Ukazuje jim, jak dnes vypadají technické obory a co všechno lze s jejich pomocí dokázat,“ popsala cíl soutěže Veronika Slavíková z libereckého science centra iQLandia, v jehož otevřené dílně probíhají jednotlivá kola. „Zatímco v loňském ročníku soutěžící vyráběli módní doplňky, letos může jejich práce pomoci zdravotně postiženým. Usnadní jim každodenní rutinu, pro nás běžnou, pro ně mnohdy složitou nebo neřešitelnou,” upřesnila Slavíková.

Úkolem každého týmu je během jednoho dne vymyslet, vyrobit a následně prezentovat svůj prototyp před odbornou porotou. Aby jim šla práce dobře od ruky, jsou jim k dispozici odborní mentoři na technologie 3D tisku, laserového řezání, ale také na obchod a marketing. Už proběhla dvě kola, soutěže se účastnily týmy například ze Základní školy Kaplického v Liberci či jablonecké ZŠ Antonína Bratršovského. „Soutěž Business Talent hodnotím jako velmi zdařilou. Líbí se mi na ní celá její myšlenka. Celý proces, kterým žáci v průběhu jednoho dne projdou, je pro ně velkým přínosem. Musí mít nápad, musí ho zvládnout nakreslit, realizovat, ale zároveň k tomu výrobku musí zpracovat marketingovou část. Umět ocenit svoji práci a zvládnout ji propagovat,“ podotkla učitelka Lenka Čábelková ze ZŠ Kaplického.

Do projektu se zapojil spolek DePejSek sdružující především lidi s postižením pohybového aparátu. Právě jeho členové se stávají fiktivními zákazníky soutěžících a během jednotlivých soutěžních kol jsou jim k dispozici, konzultují i rovnou zkouší rozpracované zlepšováky. „Příprava a konzumace jídel běžným příborem nám dělá problém, bojujeme s běžnými kartáčky na zuby nebo s holicími strojky, v zimě se naše vozíky stávají na náledí neovladatelnými,” zdůraznil předseda spolku DePejSek Jiří Honc.

Podle něj specializované pomůcky na trhu buď úplně chybí, nebo jsou nesmyslně předražené. V otevřené dílně si přitom už vyzkoušeli, že na 3D tiskárnách lze řádově za desítky korun vyrobit například na míru upravený příbor. „Uvítali bychom také řetězy na kola elektrického vozíku, když je hodně sněhu. Nebo zvedák pro vozíčkáře, když jim upadne třeba propiska. Každopádně děti jsou šikovné, klobouk dolů,“ dodal.

V prvním kole z osmi se soutěžící blýskli magnetickou rukou sloužící jako podavač předmětů, praktickou pomůcku na pití nebo pluhem určeným pro invalidní vozík. „Dokázali, že jim nechybí kreativita a že i žáci osmé a deváté třídy jsou schopni přijít s novým neokoukaným nápadem,“ podotkl náměstek hejtmana a radní Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Dan Ramzer. „Prototypy, které budou podle spolku DePejSek přinášet zdravotně postiženým největší užitek, chceme v závěru soutěže dotáhnout do finální podoby a následně zveřejnit ve formátu otevřených dat, aby si je mohl vyrobit každý,“ dodala Slavíková.

Soutěž Business Talent je zaměřena na podporu polytechnického vzdělávání pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. Vybráno bylo osm škol průřezově ze všech okresů Libereckého kraje. Každá škola má vyhrazený jeden soutěžní den. Do iQFABLABU vysílá skupinu 24 žáků, kteří se rozdělí do čtyřčlenných skupin a soutěží mezi sebou o postup do finálového kola. Vítězné týmy z každé školy mají ve finálovém kole za úkol vytvořit video, ve kterém svůj produkt představí a pokusí se s ním zaujmout odbornou porotu (hlavní cena) a veřejnost (cena veřejnosti ve veřejném hlasování). Výsledky budou známé v lednu 2023. Výherci se mohou těšit na humanoidního robota, 3D tiskárnu a další hodnotné ceny.