Zahájení provozu Edmundovy i Divoké soutěsky proběhne v sobotu 16. května od 9 hodin. „Začátkem května jsme zaslali ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi dopis, ve kterém jsme ho žádali o sdělení, za jakých podmínek po stránce kapacitní a hygienické můžeme v soutěskách jakožto významném turistickém místě přivítat první návštěvníky,“ popsal situaci starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Odpověď obdrželi o pár dnů později s tím, že obnovení provozu nic nebrání za dodržení přísných hygienických podmínek. Převozníci i turisté musí nosit roušky, také byla snížena kapacita loděk kvůli dodržování stanovené vzdálenosti. „ Budeme pravidelně dezinfikovat místa, kterých se lidé intenzivněji dotýkají, a pro každého zajistíme dostupnost dezinfekce, případně rukavice. Přijali jsme taková opatření, která návštěvníkovi zajistí nejen příjemnou, ale též bezpečnou plavbu,“ zdůraznil Pánek.

V Hřensku si přichystali několik novinek, jednou z nich jsou noví převozníci. „Budete-li mít štěstí, přepraví vás převoznice. Naším přáním je, abyste si už mohli konečně užít romantického prostředí našich soutěsek, které nepochybně váš pobyt v Národním parku České Švýcarsko obohatí,“ nalákal turisty starosta obce.

Nové zázemí

Letos budou moci návštěvníci soutěsek sestoupit po zcela nových schodech od Mezního můstku směrem ke srubové stavbě. Právě v těchto místech vzniklo nové odpočinkové zázemí. „Všechny tři pokladny jsou nově natřeny a jejich barevné pojetí září. Přímo u srubové stavby jsme nainstalovali nové koše na tříděný odpad umístěné ve vlastních dřevěných ohrádkách,“ představil další vylepšení místostarosta Hřenska Robert Mareš.

„Držím palce, aby se otevření povedlo. Jezdím do Hřenska třikrát za sezonu už několik let, vždy se moc těším a pokaždé si návštěvu užiji,“ vzkázal Jiří Bárta. Na otevření se těší i Lucie Loukotová. „Už bylo načase. Já i rodina to místo milujeme,“ dodala.

Původně chtěli v Hřensku zahájit sezonu už 28. března, to jim narušilo propuknutí epidemie a karanténa. Za tu dobu přišla obec o více než tři miliony korun.