Dílo prošlo v minulých letech restaurátorským zásahem a loni se díky třetí etapě restaurování dřevěná plastika zřejmě z 16. století dočkala celkové rehabilitace.

„V roce 1925 sousoší poškodil požár oltáře, jehož důsledkem byla zčernalá hlava Krista v náručí panny Marie. Tehdy byla obnova sousoší vyčíslena vysoko, a tak se ozývaly hlasy, aby byla původní socha zničena a nahrazena novou. To se ale naštěstí nestalo,“ podotkla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva Beranová.

Městské muzeum Špitálek je v červnu otevřeno od úterý do neděle vždy od 10.00 do 12.00 hodin a poté od 12.30 do 16.00 hodin. O prázdninách se otevírací doba ještě o hodinu prodlouží. Novinkou je také virtuální prohlídka muzea z pohodlí domova.