Sousedské spory začaly před několika lety, když se Bergman snažil uprostřed zemědělských pozemků ochránit svůj jediný zdroj vody, studnu u domu, před znečištěním. Nedaleká jímka, kterou využíval pan Štěpán, totiž podle Bergmana netěsnila a skladovaný materiál mohl ohrozit vodu v jeho studni. Zemědělec prý nereagoval na jeho upozornění, a tak Bergman upozornil Českou inspekci životního prostředí.

Zdroj: Deník„Inspekce mu zakázala, dokud nebude hotová nová izolace jímky, tam cokoli dávat. Od té doby s ním mám problémy, dělá mi naschvály, chová se ke mně sprostě a vyhrožuje mi,“ popsal Bergman počátky sporu, který se táhne skoro deset let.

Další problémy nastaly, když si Bergman koupil nedaleko svého domu kus lesa, ze kterého si po obecní cestě domů vozil dřevo. Sousedské spory vedly k tomu, že místní zemědělec obecní cestu rozoral a zasel na ní řepku. Pan Bergman tak nemohl do svého lesa pro dřevo. „V roce 2017 tam pan Štěpán poprvé zasel kukuřici, pak ještě další tři roky tam vždy zasel nějakou plodinu. Cesta úplně zmizela a já se nemohl dostat do vlastního lesa,“ řekl Deníku Bergman, který se s žádostí obrátil také na obec Všelibice, do jejíhož katastru jeho les spadá. Obec podle Bergmana nic neudělala pro to, aby cesta byla znovu průjezdná. To však starostka Všelibic Martina Sluková popřela.

„My jsme panu Štěpánovi řekli, že to takhle nejde, že tam nemůže nic pěstovat, když je to obecní cesta,“ uvedla Sluková. Než ale byla cesta znovu průjezdná, nějakou dobu to trvalo. „Aktuálně je cesta průjezdná a nic panu Bergmanovi nebrání v tom, aby se do svého lesa dostal. Nemyslím si, že se mu děje nějaké příkoří,“ reagovala starostka.

Potíže neustaly

V současné době se Bergman do svého lesa dostane, problémy se zemědělcem ale neskončily. „Nechal jsem si vyměřit pozemek lesa od geodetů a na jeho hranici jsem dal kamenný patník, na část pozemku jsem zasadil buky. Pan Štěpán mezník vyndal, odvezl, stromy zlikvidoval a na místě zasel,“ vylíčil Bergman s tím, že na místě nainstaloval fotopast. Ta zachytila zemědělce, jak mezník vyndává a odváží pryč.

Bergman se proto obrátil na policii, které předal fotografie. Policie předala věc přestupkové komisi, podle ní ale žádná škoda nevznikla a věc odložila. „Správní orgán shledal, že důvodem pro odložení věci je skutečnost, že došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku, neboť z podaného vysvětlení, z vyhodnocení předložených fotografií a vyjádření Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Liberci nebylo spolehlivě prokázáno, zda skutek byl spáchán,“ píše se v odůvodnění komise pro projednávání přestupků městského úřadu v Českém Dubu z roku 2019.

Od té doby se spor táhne dál a mezi Josefem Bergmanem a Josefem Štěpánem panuje napětí a vzájemná averze. Nepomohl ani Bergmanův dopis, ve kterém se snažil narovnat dobré vztahy mezi oběma vlastníky sousedících pozemků. „Do dnešního dne jsem na dopis nedostal odpověď,“ uzavřel vyprávění Bergman.

Deník kontaktoval zemědělce Štěpána, ten ale celou věc nechtěl komentovat. „Není se k čemu vyjadřovat. Nezlobte se,“ zmínil pouze.