„Zub času hlodá a jejich stav je neutěšený. Zároveň jsme byli opakovaně dotazování, proč tam je těch laviček tolik. Rozhodli jsme se proto část laviček opravit, to znamená úplně rozebrat, vyměnit dřeva a usadit zpátky,“ vysvětlil náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc. „Po dohodě s architektem, autorem návrhu, jsme se rozhodli, že část laviček bude odvezena do depozitu a použijeme je jinde ve městě. Jejich počet tak na Soukenném náměstí poklesne, ale nijak dramaticky,“ doplnil Šolc.

Soukenné náměstí bylo opraveno v roce 2012. Renovace za 18 milionů korun byla kromě laviček a dalšího mobiliáře, který mnozí Liberečané označovali za předražený, předmětem i dalších kontroverzí. Město projekt připravilo a vysoutěžilo za primátora Jiřího Kittnera, nový primátor Jan Korytář však krátce po nástupu do funkce zakázku zrušil.

Odůvodňoval to tím, že na ni město nemá peníze. Porušil tím ale zákon o veřejných zakázkách, kvůli čemuž měl zaplatit pokutu ve výši více než 200 tisíc korun. Zakázku nakonec znovu vypsalo město pod vedením primátorky Martiny Rosenbergové.

O místa k sezení a odpočinku ale Liberečané nepřijdou. Město chystá nový projekt k oživení veřejných prostranství. Do veřejného prostoru město umístí designové židle a stolky, čímž chce přivést život do různých lokalit. Podle vedení Liberce půjde o jednoduché funkční vybavení bez složitých stavebních úprav, které bude volně k dipozici a bude plnit funkci mobilních laviček. Projekt Liberecká židle připravilo město ve spolupráci s Kanceláří architektury města a Technickými službami. Tyto instituce by měly pomoci s vytipováním konkrétního prostranství, kam budou židle a stolky umístěny.

V první fázi se ve městě objeví 20 židlí a čtyři stolky. Půjde o ikonické židle Fermob’s Metal Bistro Folding Chair, jejichž design byl patentován v roce 1889 Eduardem Leclercem. Pro svoji skladnost a lehkost se židle stala oblíbenou zejména stánkaři a prodavači limonád na nábřeží Seiny. Vyrábí se a navrhuje ve Francii.

„Stejné židle mohou pořizovat i příspěvkové organizace města, mobiliář pak může být využit na různých prostranstvích a nárazově svezen a využit na akce hromadnějšího typu, jako jsou koncerty či divadelní představení před radnicí,“ vysvětlil primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Pokud se židle neosvědčí na jednom místě, lze je snadno přesunout jinam. „Lidé na těchto místech mohou odpočívat, svačit, pracovat u stolu, židli lze přesouvat na slunce, do stínu, za lepším výhledem a podobně,“ poznamenal Zámečník.

Liberecká židle navazuje na projekty v metropolích po celém světě. Naposledy tuto cestu oživení veřejného prostoru zvolila Praha.