Vraždě předcházela potyčka obou mužů v Liberecké ulici v Jablonci nad Nisou. Hádali se, starší muž svého syna údajně škrtil. Lidé z okolí na místo přivolali strážníky, kteří ještě oba muže od sebe odháněli.

Starší z nich pak odešel do ulice Budovatelů na zastávku, kde ho mladší dostihl. Následovala další potyčka, při které mladý Žiga vytáhl z kapsy nůž a neozbrojeného otce bodl do hrudi. Jeho rána byla natolik přesná, že se trefil rovnou do srdce. Otci prý sám okamžitě volal záchranku a snažil se zabránit krvácení. Jeho otec však po příjezdu do nemocnice zemřel.

Otec i syn brali pervitin

Vztahy syna s otcem byly velmi špatné celý život. Mladík se ale nikdy neodstěhoval, protože jak sám uvedl, neměl kam a na ulici nechtěl. Matka od rodiny utekla, a tak žil s otcem a babičkou. Agrese a násilí byly na denním pořádku, navíc on i jeho otec brali pervitin. Sice nepravidelně, avšak ne nijak neobvykle, mladík jej podle svých slov začal užívat asi v sedmnácti letech.

„Venku jsem fetoval, dělal kraviny, lítal, kradl, proto nešlo jít k příbuzným,“ popsal Žiga. Už jako mladistvý měl pletky se zákonem. Byl trestán za výtržnictví, krádež i ublížení na zdraví. Jako dospělý vyfasoval roční trest u jabloneckého soudu za trojnásobné vloupání.

Květnová potyčka s otcem byla vyvrcholením letitých sporů. „Jednal jsem bezmozkově, měl jsem v sobě nervy, nejednal jsem jako člověk, ale jako zvíře,“ prohlásil u soudu Žiga a dodal: „Co se stalo, je neštěstí, to se může stát každému. Nechtěl jsem to udělat.“

Státní zástupkyně navrhla desetiletý trest odnětí svobody. S ohledem na rodinné zázemí, na jeho věk i to, že byl pod vlivem emocí i z předchozích vyhrocených stavů s otcem, zůstala u nižší sazby trestu. S tím souhlasil i obhájce. Soud rozhodl tak, jak státní zástupkyně navrhla. Desetiletý trest si Žiga odsedí ve věznici s ostrahou. Navíc musí zaplatit přes 19 tisíc korun jako náhrady škody za ošetření pobodaného otce.

„Vztahy v rodině byly z výpovědí příbuzných i z doslechu velice špatné. Dlouhodobě byl poškozený agresivní vůči obžalovanému i ostatním rodinným příslušníkům, zřejmě kvůli stěhování matky. Oba dva užívali pervitin. Gradovalo to tímto konfliktem, bohužel s nožem v ruce. A bodnutí bylo takové a do takových míst,“ shrnul soudce Krajského soudu v Liberci Richard Skýba a připomněl, že k téměř totožnému činu došlo před rokem, kdy na ubytovně po dvou týdnech konfliktů došlo k obdobné vraždě. Ta však byla výsledkem celodenního popíjení.

K verdiktu se odsouzený Žiga vyjádřil stručně. „Lituji nesmírně, nechtěl jsem to udělat,“ konstatoval. Obhájce si ponechal lhůtu pro odvolání.