Rozplétání korupční kauzy kolem kostela svaté Maří Magdaleny dospělo u Krajského soudu v Liberci ke konci. „Rozsudek by měl padnout 26. května, na kdy je naplánováno další líčení,“ potvrdila mluvčí soudu Karolína Francová.

V souvislosti s čerpáním evropských dotací je obžalováno 12 lidi včetně hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. Pro toho navrhuje státní zástupce Radim Kadlček pět let vězení a sedm let zákazu činnosti. Hejtman vinu odmítá.

Jednání soudu probíhalo tento týden rychleji, než se předpokládalo. Původně měl soud zasedat dva dny, nakonec ale bylo úterní jednání zrušeno. Hejtman tak narychlo musel měnit svůj program, aby stihl přednést závěrečnou řeč. „Chodím k tomuto soudu se základní důvěrou ve spravedlnost. Aktivně jsem využíval možnost vystupovat a komentovat důkazy a vystoupení svědků, které se mě týkají. Nevěřím tomu, že v téhle zemi můžete být v roce 2020 odsouzeni za něco, co jste v roce 2013 neudělali a pro co tedy logicky nepředložila obžaloba žádné důkazy kromě spekulací. Nevěřím tomu, že bych mohl být odsouzen za to, že jsem pracoval pro kraj, v zájmu kraje a jeho obyvatel tak, jak to dnes a denně dělám už víc než sedm let,“ řekl Půta před soudem a dodal, že je rád, že případ je po letech u konce. „I když si nedělám iluze, že by se státní zástupce neodvolal,“ doplnil Půta.

Obžaloba Půtu viní, že na úplatcích získal 830 tisíc korun. Podle státního zástupce Kadlčka se Půta dopustil závažné korupční činnosti s vysokou společenskou škodlivostí.

Hejtman měl podle Kadlčka ze své pozice předsedy Regionální rady ROP Severovýchod ovlivnit zakázku tak, aby peníze na projekt byly vypláceny průběžně a nikoli až po dokončení rekonstrukce. Za důkaz, že hejtman přijal úplatek, považuje Kadlček tabulku, která byla zajištěna u obžalovaných a ve které jsou vypsána jména a částky.

Hejtmanův obhájce Tomáš Gřivna ve své závěrečné řeči řekl, že během soudních jednání nebyly provedeny žádné důkazy svědčící o hejtmanově vině.

Aféra kolem přestavby kostela za 65 milionů korun se táhne už od roku 2014. Projekt, který byl od počátku vedený jako rizikový, připravila společnost Geotermální energie pro občany (GEPO), která je společně s firmami Gallos, Developer cz a Metrostav mezi obžalovanými. Posledně jmenovaná firma se přidala k řízení i jako poškozená strana a požaduje náhradu škody ve výši 43,5 milionu korun. Nejvyšší trest si podle státního zástupce zaslouží předseda správní rady GEPO Petr Jirkův, kterému navrhl šest a půl roku vězení. Šest let Kadlček navrhl také bývalému řediteli liberecké pobočky ROP Bořku Machatému a Janu Petráňovi z Metrostavu. Bývalému jednateli GEPO Jiřímu Zeronikovi navrhl pět let, jako polehčující okolnost Kadlček považuje to, že se částečně doznal.