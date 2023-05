Studenti získají klíč od města pod Ještědem. Majáles se letos poprvé stěhuje do areálu Libereckých výstavních trhů.

Liberecký majáles 2022. | Foto: Štepán Kachur

Oslava krás studentského života oživí dění v krajském městě poslední květnový víkend. Majáles odstartuje v pátek 26. května odpoledne před radnicí, kde primátor předá studentům klíč od města. Poté průvod zamíří do areálu Libereckých výstavních trhů (LVT), kde se letošní ročník uskuteční, a to premiérově.

Pořadatelé se tak rozhodli navázat na jejich tradici, svého času byly trhy i srdcem republiky. „Sjížděly se sem statisíce lidí z celého světa, město jimi žilo a ukazovalo ze sebe to nejlepší. Chceme tento prostor opět zaplnit lidmi, kulturou a životem,“ zdůraznil za organizátory předseda pořádajícího spolku Kultura z. s. Marek Ottl.

V pátek se návštěvníci mohou těšit na interprety jako jsou Paulie Garand, Vojtaano, Celeste & Charles, Jakub Děkan band a další. V sobotu si přijdou na své příznivci i trochu tvrdší muziky, vystoupí Krucipüsk, Lenka Dusilová s kapelou nebo Katarína Knechtová ze Slovenska, bývalá zpěvačka skupiny Peha. „Letošní ročník vnímáme jako velký restart. Rádi bychom se vymanili z nálepky obyčejného komerčního eventu a dostali se spíš do pozice výjimečného, udržitelného projektu s přidanou hodnotou,“ podotkl Ottl.

Po oba dny budou k dispozici čtyři pódia, a to dvě hlavní v areálu LVT, dále od 22 hodin Casino stage (disco) a Bunkr stage. Součástí Majálesu bude bohatý doprovodný program, v sobotu se tu například představí vítěz festivalu Tulifest divadlo Ne-klišé. O občerstvení se postarají skvělé food trucky. Novinkou je pak tzv. cashless, tedy zcela bezhotovostní režim, čipové karty si budou moct návštěvníci nabít již předem online. A další zajímavost – festival je nekuřácký. Na Majáles v neděli naváže Dětský den, a to v areálu Technického muzea Liberec. Ten už bude určen primárně rodinám s malými dětmi.

Další novinkou je Souboj škol. Unikátní krajská soutěž má prověřit připravenost studentů na vstup do dospělosti v mnoha „disciplínách“. Změří síly nejen v tanečních a sportovních kláních, ale čeká je i zpracování témat jako je marketing a propagace, sociální odpovědnost, ekologie a udržitelnost, projekty z oblasti finanční gramotnosti, zdravovědy či obrany.

„Řekli jsme si, že studentský svátek by měl kromě samotné zábavy nabídnout i nějaký praktický přesah. Proto jsme vymysleli komplexní soutěž pro studenty třetích ročníků středních škol, tedy téměř dospělé lidi, a to tak, abychom jim pomohli se na vstup do dospělosti co nejlépe vybavit,“ dodala Petra Dovrtilová z pořádající organizace. Souboj škol vyvrcholí přímo na festivalu a vítězný tým si jako hlavní cenu odnese 20 tisíc korun na maturitní ples.