"Je předpoklad v rámci plánu, že by se samotný povrch komunikace dělal v prvním nebo druhém týdnu měsíce září a pak bychom mohli provizorně dopravu pustit, o to se budeme velmi snažit," řekl Janďourek. Veškeré další práce, které se dají dělat za provozu, by podle něj měly skončit do konce září.

Sokolská ulice, která vede na Šaldovo náměstí v horním centru města, je kvůli rekonstrukci za více než 66 milionů korun uzavřená od poloviny března. Jde o společnou investici města a kraje, jemuž patří silnice a jeho finanční podíl na této stavbě je zhruba třetinový.

Ve stotisícovém Liberce patří Sokolská ulice mezi dopravně nejvytíženější silnice. Ulice byla původně součástí silnice I/14. Cílem společného projektu města a kraje je přeměnit rušnou silnici na "přívětivou" městskou komunikaci. Nyní se dělá první etapa na 366 metrů dlouhém úseku mezi křižovatkami se Zhořeleckou a Pastýřskou ulicí. Uprostřed bude jízdní pruhy oddělovat 15 vysázených stromů. Přibudou tam také pruhy pro cyklisty, místa pro parkování, nové bude veřejné osvětlení, modernizace čeká také autobusové zastávky.

