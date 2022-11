Jde ovšem o organizace, které nepodaly včas žádost o krajskou podporu a původně to vypadalo, že tedy peníze na provoz vůbec kvůli tomu neobdrží. Přesto jim kraj vyhoví, aby byla dále zajištěná práce terénních pracovníků a ti se dál mohli věnovat svému poslání. Mezi podpořené organizace patří například ADVAITA, Most k naději či Maják a další charitní organizace.

„Žádost podalo celkem 19 organizací, které působí například v protidrogové oblasti nebo přímo v terénu. Pokud by se organizace na začátku roku ocitly bez peněz, mohlo by to ohrozit kvalitu a rozsah poskytovaných sociálních služeb. Proto se opět nabízí otázka, jakým způsobem řešit financování sociálních služeb v budoucnu. Preferoval bych, aby bylo víceleté a lépe předvídatelné,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí na adresu systému přidělování financí ze strany státu.

Liberecký kraj podpořil všechny sociální organizace působící v regionu celkem částkou 28 milionů a 150 tisíc korun.