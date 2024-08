Za svůj největší úspěch považuje Jan Mečl každého pacienta, kterému pomůže. Medicína je pro něj životní náplní, při které může pomáhat lidem a své povolání by neměnil. Pyšný je v životě na svoje děti a zatím dvě vnoučata. “A pak taky na to, kam jsem to ve své profesi dotáhl,” popsal lídr sociálních demokratů. “V životě jsem se věnoval především práci a málo času jsem měl na rodinu a svoje záliby,” přiznal.

V politice není Jan Mečl žádným nováčkem

Právě z působení ve zdravotnictví čerpá Jan Mečl své zkušenosti, které by rád dál využil ve službě veřejnosti. “Jsem lékař s pětatřicetiletou praxí, ale mám také dostatečné manažerské zkušenosti, 23 let jsem byl primářem, 2 roky lékařským ředitelem KNL,” popsal. Zkušenosti má i z politiky, kde začal v roce 2014 jako zastupitel v Liberci, pak zastupitel na kraji. “Předsedal jsem zdravotnímu výboru kraje, dlouhodobě se zajímám o organizaci zdravotnictví, v sociální demokracii se několik let podílím na tvorbě zdravotnické politiky strany,” doplnil.

Za velkou čest a zároveň výzvu považuje Jan Mečl možnost se veřejně angažovat. “Ne pro peníze, ale ve snaze posunout naši zemi rychleji vpřed,” vysvětlil. A dodal, že stojí za svou stranou. “Nepotřebuji převlékat politický dres, navždy zůstanu sociálním demokratem. Tahle strana je tu už 146 let a doufám, že přežije i do budoucna, protože má lidem co nabídnout,” popsal.

Skvěle vaří čaj a baví ho vysavač, doma zvelebuje zahradu

Z domácích prací se Jan Mečl podle svých slov rád chopí vysavače, jinak umí skvěle uvařit čaj nebo kávu z domácího automatu. “Na zahradě riskuji někdy s řetězovou pilou nebo sekerkou,” pousmál se. Volného času nemá mnoho, rád ho ale tráví zvelebováním zahrady. “Doma mi je nejlíp, mám rád po náročné práci trochu klidu a ticha,” prozradil.

Jan Mečl často řídí, takže se alkoholu hodně vyhýbá, ale k jedné neřesti se přece jen přiznal. “S nikotinem je to u mě nahoru a dolů,” uvedl.

Oblíbeným místem ve městě jsou pro Jana Mečla radnice, divadlo a Ještěd, do přírody míří nejraději do Jizerek. “Mám ještě v paměti, jak vypadaly v 80. letech,” zmínil. Dřív se věnoval cyklistice. “Jezdíval jsem jako drak, ale v posledních letech už není čas, a především mi chybí kondice na náš kopcovitý terén,” přiznal Mečl. Na výletech si rád pochutná na řízku, to je prý vždycky jistota a k pití volí citronové nebo grepové limonády s ledem. “Někdy zhřeším kofolou,” doplnil. Z akcí v Libereckém kraji si nenechá ujít vánoční trhy, do kina se za posledních pár let nedostal.

Dovolenou mívá Jan Mečl jenom pár dní v roce a rád na ní zaletí někam k moři, miluje podle svých slov vlny. “Na podzim si nenechám ujít víkendový relaxační pobyt v Krkonoších,” dodal.

Vedení kraje musí zabrat především ve zdravotnictví

Liberecký kraj se umístil v letošním žebříčku Místo pro život na desátém místě ve srovnání s ostatními kraji. “Ten výzkum jsem viděl, odpovídá tomu, s čím se potkáváme každý den. Nové vedení kraje musí zabrat především ve zdravotnictví, často nejde lidem sehnat lékaře, zubaře, některé termíny na vyšetření jsou za hranicí, v dopravě stojíme v kolonách či si ničíme auta na špatných silnicích, v oblasti bezpečnosti je to od zajištění bezpečí ve školách po zbytečná úmrtí na silnicích, kde není policie moc vidět, protože nemá naplněné stavy,” rozvedl svoje myšlenky lídr sociálních demokratů a vyjmenoval tak zároveň priority sociální demokracie pro tyto volby.

Kandidátka sociálních demokratů s číslem 70 je poměrně pestrá. Dvojkou na seznamu je sociální pracovník z České Lípy Marek Rataj, za ním následují vedoucí logistiky David Rašín, bývalý zastupitel Libereckého kraje a radní pro zemědělství Jaroslav Podzimek nebo starosta města Osečná Jiří Hauzer a místostarosta této obce Luboš Pytloun. Na seznamu figurují také bývalý náměstek hejtmana Pavel Svoboda

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září a o hlasy voličů v Libereckém kraji se bude ucházet celkem 13 politických subjektů jejichž 544 kandidátů bude usilovat o mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

