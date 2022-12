Liberec pokryl sníh a stále padá. Autobusy mají zpoždění, silnice blokují nehody

/FOTO, VIDEO/ Kolem sedmi až deseti centimetrů sněhu napadlo do rána 12. prosince v Liberci a okolí, chodníky jsou pokryté bílou nadílkou, na silnicích leží rozježděný sníh. Sníh stále padá a do neměl by ustat do večera.

Sníh zasypal Liberec | Video: Blanka Freiwilligová