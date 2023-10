Zástupci tří desítek obchodních partnerů - podnikatelé, ředitelé i manažeři - z Liberecka se vydali posnídat do příjemného prostředí restaurace Liberecká výšina. Ve čtvrtečním dopoledni se tu setkali se zástupci vydavatelství Vltava Labe Media (VLM), které setkání organizovalo, na neformální Business snídani s Deníkem. Do portfolia VLM spadají právě i regionální Deníky, které měly největší prostor pro prezentaci.

V restauraci Liberecká výšina se uskutečnila snídaně Deníku s obchodními partnery. | Foto: Deník/Jiří Macek

Hlavní slovo při prezentaci měl František Olbert, ředitel regionálního obchodu ve vydavatelství VLM. Ten prezentoval úspěchy a vize firmy, zároveň představil bohaté portfolio možností prezentace pro podnikatele, živnostníky, firmy i organizace. Představil novinky a projekty vydavatelství a nastínil řadu podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně.

„Tato setkání děláme v rámci prezentace portfolia vydavatelství Vltava Labe Media. Všichni nás mají spojené pouze s Deníkem. My ale máme také portfolio různých webů a samozřejmě nejrůznějších časopisů a magazínů,“ vysvětlil František Olbert.

Pozvaní hosté se mohli během prezentace seznámit s aktivitami, které má vydavatelství VLM na českém mediálním trhu. „Naše vydavatelství představuje zhruba 130 webů, sedmdesát Deníků v on-line verzi a v 28 mutací Deníku v printu. Máme 20 časopisů, oproti loňsku došlo k navýšení o dva tituly. Máme také jednoho distributora adresné a neadresné distribuce a dvě tiskárny, jednu v Praze a druhou v Olomouci,“ seznámil přítomné František Olbert.

V restauraci Liberecká výšina se uskutečnila snídaně Deníku s obchodními partnery.Zdroj: Deník/Jiří Macek

Během prezentace zmínil také Deník Extra. Právě ten vychází v auditovaném nákladu více než dvou milionů výtisků, a to v 70 mutacích. Do schránek ho pravidelně dostává zdarma 45 procent domácností v České republice. Zajímavostí tohoto titulu je, že pokud by se složily všechny výtisky jednoho vydání Deníku Extra, výška tohoto balíku by byla více než tři kilometry, což je třiapůlkrát více než nejvyšší budova světa.

Deník se může pochlubit také velmi věrnými čtenáři, má nejvyšší číslo předplatitelů na českém trhu. Zhruba 70 procent nákladu u něj tvoří právě předplatné. Samotné vydavatelství VLM má 241 tisíc předplatitelů, kteří odebírají jeden nebo více titulů z portfolia vydavatelství.

Zúčastnění se na akci mohli seznámit i s řadou podrobností a detailů, které lze prostřednictvím VLM využít pro reklamní kampaně (a to jak v printu, tak na webu) a co lze využívat pro marketing a propagaci. Svoji prezentaci představila také mediální agentura NeoMedia-Czech.

Od roku 2016 má divize Deníku skupiny Vltava Labe Media také eventové oddělení, které vzniklo s cílem využít potenciál nejčtenějšího zpravodajského titulu v České republice. Nabízí nejen organizaci a produkci eventů na klíč, ale také jedinečnou možnost propagace eventu v rámci celého vydavatelství prostřednictvím jeho tištěných a digitálních titulů.

Vedoucí tohoto oddělení Jana Švecová celé setkání v Liberci nejen organizovala, ale i moderovala. „Jako vedoucí eventového oddělení, které mělo na starosti zajištění celé akce, si vždycky oddechnu, když je akce u konce a mám dobrý pocit. V tomto případě jsem ten dobrý pocit měla už dávno před koncem akce. Krásné prostředí, dobré jídlo, usměvaví hosté, uvolněná atmosféra, příjemná nálada. Prostě bylo to perfektní. A jsem moc ráda, že se všichni dostavili na místo i přes mlhu, déšť, jízdu serpentinami do prudkého kopce po cestě plné výmolů. Prostě parádní akce. A nesmím zapomenout, že řada hostů neváhala vystoupat po schodech na rozhlednu,“ hodnotila nadšeně setkání Jana Švecová.

Ředitel obchodu František Olbert byl také spokojen, akci zhodnotil stručně a jasně: „Pohodové a naprosto skvělé setkání s našimi obchodními partnery.“

„V dnešní době dostat nás, kteří jsme pracovně velmi vytíženi, v jednu chvíli na jedno místo, je skvělý počin. Výborně zvolené místo, perfektní jídlo,“ stručně popsala své pocity ze setkání Lenka Jůnová, kurátorka z Městského muzea v Železném Brodě.

„Perfektní neformální setkání zástupců našeho vydavatelství s obchodními partnery. Navíc v krásném místě. Liberec znám dobře, ale vlastně jsem ani netušil, že tady je tak nádherné prostředí,“ podotkl Vladimír Mayer, šéfredaktor Deníku pro severní a východní Čechy.