Čermák se výcviku psů věnuje více než pětadvacet let. Po absolvování vojenské základní služby nastoupil v červnu 1999 jako profesionální voják na veterinární základnu Grabštejn. Po šesti letech odešel sloužit do Přerova jako kynologický výcvikář, a když byl kynologický útvar zrušen, dostal nabídku od vojenské policie v Jaroměři. „Po odchodu do zálohy jsem pracoval na magistrátu jako referent přestupků a dal si od kynologie pauzu. Ale jelikož mi chyběla, přijal jsem nabídku od Městské policie Liberec a rozšířil její řady,“ svěřil se Deníku Čermák s tím, že služební pes působí preventivně a dokáže zjednat respekt. „Nutí kontrolované chovat se v mezích zákona. Zároveň je schopen zadržet pachatele a zabránit mu v útěku,“ dodal.

Jeho psí parťák je belgický ovčák Aubrey get Gangster a letos v listopadu mu bude pět let. Dostává se tak do středního věku, kdy podává své maximální výkony. „My jsme si to chtěli hlavně užít. Nevnímám to jako soutěž, kde panuje rivalita, ale spíše jako přátelské setkání. Také to je zkouška, která má ukázat, zda je pejsek schopen obstát v praxi,“ doplnil Roman Čermák.

Celkovým vítězem soutěže se stali belgický ovčák Chuligán de Alphaville Bohemia a Nicol Hladíková, SKS TART Liberec.

Výsledky soutěže: Nejlepší jednotlivci místo: belgický ovčák Chuligán de Alphaville Bohemia a Nicol Hladíková, SKS TART Liberec místo: belgický ovčák Odén de Alphaville Bohemia a David Steffan, ZKO Liberec - Pavlovice místo: belgický ovčák Olaf Pod Cvilínem a Lubomír Cabák, TART region Beskydy Nejlepší kontrolní výkon s protiútokem belgický ovčák Olaf Pod Cvilínem a Lubomír Cabák, TART region Beskydy Nejlepší družstva místo: belgický ovčák Chuligán de Alphaville Bohemia a Nicol Hladíková, SKS TART Liberec + belgický ovčák Odén de Alphaville Bohemia a David Steffan, ZKO Liberec - Pavlovice místo: belgický ovčák Attac a David Trauč + belgický ovčák Quick SA-KRA Beskydy a Martin Exner, oba VÚ 8407 Kbely místo: belgický ovčák Aubrey get Gangster a Roman Čermák, Městská policie Liberec + belgický ovčák Citadela Strážce palisád a Dana Nosková, EDDC

