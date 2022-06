„Navíc mi vadí, že s námi, s lidmi, kteří tady žijeme, to vůbec nikdo nekonzultoval, neptal se na náš názor a postavil nás před hotovou věc,“ zlobí se zastupitelka. Současně poukazuje na fakt, že příhraničí je známé zdejší bující kriminalitou. „Vždyť je veřejným tajemství, že tudy vede tranzitní cesta nejen pro dealery drog, ale vozí se tudy i kradená auta. Všichni s tím máme nějakou zkušenost. Navíc je zde velký turistický ruch, máme tu nástupní místo na Singltrek a v sezoně sem jezdí spousta lidí i cizinců. Totéž platí o Jizerkách. Z Polska dojedou na Smrk lanovkou a pak míří k nám dolů. Neustále je potřeba řešit i dopravní záležitosti, protože si tady mnozí pletou silnice se závodní dráhou,“ vyjmenovává Steffanová důvody pro to, proč by ve městě měla mít policie své významné zastoupení.

Ze slučování není nadšený ani starosta Hejnic Jaroslav Demčák. „Je to jen první krok, následně to může pokračovat stejně ve vztahu s Frýdlantem, kdy tu skončíme pouze s jedním oddělením a výjezdními hlídkami na obrovské území. Nesouhlasíme i kvůli velikosti území, které se rozkládá i přes hřebeny Jizerek až do Oldřichova v Hájích. Je to nesmysl, a ne okrsek s rozumnými dojezdovými časy,“ uvádí Demčák.

Rovněž mu vadí, že městům nikdo projekt blíže nepředstavil čili nikdo ze samospráv přesně neví, jak to nakonec bude vypadat a fungovat. I on varuje před tím, že se kriminalita v příhraničí může s oslabením počtu hlídek a sloučením oddělení ještě více rozbujet. I proto je podle něj potřeba mít ve městě dostatek policistů. „Protože jsme pohraniční oblast s problémovými jedinci z Polska, protože jsme ekonomicky slabý kraj, kde si obce obecní policii dovolit nemohou. Protože jde i o prevenci díky viditelnosti policejních hlídek a ne pouze, že jednou za čas, když na nás vyjdou kilometry, kolem projede hlídkové vozidlo odněkud z daleka,“ vysvětluje starosta Hejnic.

Policie: Opak je pravdou

Na otevřený dopis novoměstské zastupitelky i obavy dalších dotčených zástupců měst reagovalo Policejní prezídium ČR prostřednictvím svého mluvčího Jozefa Bocána. „Obdobná vyjádření nesouhlasu se záměrem optimalizace obvodních oddělení Policie České republiky čas od času přijímáme, nicméně nejde o nijak masivní jev. Je zřejmé, že podobné úpravy můžou u představitelů samosprávy vyvolat obavy, nicméně právě s tímto vědomím vždy dbáme na důslednou komunikaci této záležitosti se starosty dotčených obcí, která vždy samotné realizaci záměru předchází. Nejinak tomu bylo i v případě Libereckého kraje,“ uvedl Bocán.

Zdůraznil a popsal, k čemu vlastně v reorganizaci dojde. „Nedochází ke zrušení žádného oddělení, počet obvodních oddělení na území zůstává neměnný. Cílem tohoto opatření je nastavení výkonu služby tak, aby byl více efektivní, dostupný pro občany a v případě potřeby také rychlejší. V praxi jde o to, že jsou dvě oddělení zastřešena jednou velitelskou a logistickou strukturou, což v důsledku znamená větší počet policistů dostupných pro výkon služby v terénu. Samotná optimalizace je postupný proces, který reflektuje nejen aktuální i dlouhodobé personální stavy, ale pochopitelně také bezpečnostní situaci v teritoriu,“ vysvětluje mluvčí policejního prezídia.

Optimalizace v Libereckém kraji běží již od 1. dubna 2022. „Vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje k tomu přistoupilo z důvodu dlouhodobého podstavu policistů v regionu, a to právě proto, abychom zajistili výkon služby v celém kraji. Cílem je nastavit vše na obvodních odděleních tak, aby občan nepoznal žádnou změnu a aby ve službě bylo více policistů,“ říká mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Liberci Jana Světlá. Podle ní se v Libereckém kraji nezrušilo ani jedno obvodní oddělení policie.

„Policisté jsou v daném teritoriu po dobu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a v případě oznámení od občana jsou policisté vždy schopni přijet na místo. I nadále budou ve svém obvodě plnit úkoly související se zajištěním bezpečnosti občanů a veřejného pořádku,“ zdůrazňuje. Podle ní bylo vše komunikováno se zástupci kraje a samospráv a ve většině bylo vnímáno jako pozitivní krok. Nicméně policie počítá s vyhodnocením změn.