„Praxe běžící od dubna, kdy jsou policejní služebny testované v takzvaném pilotním projektu sloučených služeben, ukazuje, že pokud mají policisté například z Hrádku nad Nisou zasahovat někde na okraji Liberce, ať už je to ve Stráži, Karlově nebo Machníně, tak je zase postrádáme tady u nás,“ řekl starosta Hrádku Josef Horinka.

Poukázal na skutečnost, že v příhraničním městě páchají trestnou činnost často lidé ze sousedních zemí a velmi rušno je tu i kvůli velké turistice v blízkosti rekreačního areálu Kristýna.

„Policisté tady prostě schází a není možné, aby vše sanovala naše městská policie, která má také omezenou kapacitu. Lze tedy říci, že řešení zkoušené policií není šťastné, ale spíše nešťastné. Ubližuje to nejen Hrádku nad Nisou a Chrastavě, ale všem obcím, kterých se to týká. Tento projekt postrádá jakýkoli smysl. Heslo pomáhat a chránit tady prostě nefunguje,“ shrnul Horinka.

Nápad slučování služeben vznikl už v době minulé vlády a ta současná ji převzala. „Podle našeho názoru se jedná o zcela chybnou koncepci, která nejen vzdaluje službu od občanů, ale snižuje i jejich bezpečnost,“ popsal starosta Chrastavy Michael Canov.

„Policie se brání tím, že nedochází k rušení žádných obvodních oddělení, ale to prostě není pravda. Přesto, že v tuto chvíli jsou do konce roku formálně obvodní oddělení zachována, už se přešlo na režim, který by měl platit natrvalo. Tedy, že obvodní oddělení bude jen v jednom místě a ve druhém pouze služebna,“ dodal Canov.

Vadí mu i skutečnost, že služebna bude otevřena pouze 7 a čtvrt hodiny a obsazena jedním člověkem. „Obecně to je špatně, protože bude delší dojezdová vzdálenost a jistě se také občas stane, že policie nezasáhne vůbec. Chci zdůraznit, že se nejedná o protest proti činnosti Policie České republiky, naopak. Myslím, že by nás řada příslušníků i podpořila, pokud by mohli promluvit, což kvůli služebnímu poměru nemohou. Budou mít mnohem těžší plnit to, co je jejich povinností,“ dodal Canov s tím, že by byl rád, kdyby obě služebny zůstaly zachovány.

Policie se nařčení ze špatného opatření brání. „Policie je primárně službou veřejnosti. Abychom dostáli našim úkolům, jako je mimo jiné sloužit veřejnosti a chránit bezpečnost osob a majetku, tak vedení krajského ředitelství přistoupilo k takzvané optimalizaci přímého výkonu služby. Došlo k ní z důvodu dlouhodobého podstavu policistů v kraji, a to právě proto, abychom zajistili výkon služby v celém kraji,“ uvedla mluvčí krajské policie Jana Světlá.

Podle ní nebylo zrušeno žádné obvodní oddělení. „Optimalizace byla v Libereckém kraji komunikována se zástupci kraje a samospráv, ve většině byla vnímána jako pozitivní krok,“ podotkla Světlá.

To ale není podle starostů pravda. Někteří se prý nedozvěděli nic a jiní byli postaveni před hotovou věc. „Já jsem byl s projektem seznámen, ale úplně v počátku. A teď, jak čas běží, se ukazuje, že projekt není úplně správný,“ řekl starosta Horinka.

Starosta Mníšku podle svých slov informován nebyl. „Dozvěděl jsem se to až později od velitele hrádecké služebny,“ konstatoval Roman Slezák.

K tomu se přidala i starostka Stráže nad Nisou. „Nás s projektem seznámili až v okamžiku, kdy už byl v podstatě ušitý. Nebyla žádná diskuze, nebylo bráno v potaz, jaká je to dálka, jaký je dojezdový čas,“ poznamenala Daniela Kysilková.

Oslovení starostové si přejí, aby vše zůstalo tak, jak bylo. „Kdyby se byl býval žádný projekt nedělal, bylo by to nejlepší,“ dodal hrádecký starosta.