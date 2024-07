Osmadvacetiletá rodačka z Trnavy Simona Hégerová, známá pod uměleckým jménem Sima, dorazila poslední červencovou sobotu do města pod Ještědem, aby potěšila své fanoušky na festivalu Benátská! s Impulsem. Ti si tak mohli vychutnat naživo její nejznámější songy a Sima jim předvedla dechberoucí show.

Bude to téměř sedm let, co jsi vydala své debutové album Femina. Jak hodnotíš tu cestu, kterou jsi zatím ušla?

Je to brutálně krásná cesta a extrémně plná výher, ale samozřejmě i hodně pádů. Samozřejmě nebyla lehká, ale já jsem si ji užívala. Pamatuji si, když jsem dělala první album, tak jsem ho vnímala jako přípravu na něco jakoby většího a tehdy jsem vůbec nevěděla, že to vlastně už jsou otevřené dveře do celého hudebního světa, a že to bude až tak velké. Stále jsem se učila a nakonec jsem se až divila, z kolika písní se díky fanouškům staly hity. Doteď je velká poptávka po merchu k Femině, ale rozhodla jsem se ho nedoplňovat, aby lidé, kteří mají například mikinu, se cítili speciálně (úsměv).

| Video: Youtube

Řada tvých písní, jako například Femina, Bohyne, Silnejšia či Slobodná, působí hodně motivačně. Snažíš se být inspirujícím hlasem?

Píšu texty sama. Když na nich pracuji, nerozmýšlím nad tím, co způsobí nebo jak budou písně přijaty, není to prvoplánové. Beru to tak, že píšu o věcech, které jsou pro mě důležité, které prožívám nebo mě rozčilují a potřebuji to ze sebe dostat ven. Moje hudební tvorba představuje mé vlastní sebevyjádření. Ale zároveň si uvědomuji a všímám reakcí lidí, co se jim líbí a co naopak až tak moc ne. Oblíbené jsou písně, které dávají ženám naději v jakékoliv formě nebo ty, kde zazní to, co si žena myslí, a já jsem právě ta, která to poví nahlas.

| Video: Youtube

Vystupuješ raději na festivalech, nebo jsou ti bližší vlastní koncerty?

Miluji všechny koncerty, každý je jiný a rozhoduje spousta faktorů jako místo, čas či počasí. Nejkrásnější je pro mě vlastní turné, protože vím, že všichni lidé přišli kvůli tobě, tvé tvorbě. Je to jiný pocit než na městských akcích a festivalech, kde vystupuje více hudebníků. Už se mi několikrát stalo, že noví fanoušci mi napsali do zpráv, že dříve mě neposlouchali, ale slyšeli mě na nějakém vystoupení v rámci festivalů a ocenili show. To mě vždy ohromně potěší. Užívám si každou akci, ale turné je pro mě srdcovka.

Jaká píseň musí na každém tvém vystoupení zaznít?

Určitě Spolu, vnímám ho jako můj největší hit. Myslím si, že kdyby nezazněl, hodně lidí by odcházelo dost naštvaných (smích). Osobně miluji zpívat nejnovější písně, nejsou pro mě obehrané. Aktuálně se jedná o skladby Tvoje ruže a Továreň na peniaze, kterou jsem nazpívala s rapperem P.A.T.

| Video: Youtube

Jaké máš plány do budoucna?

Aktuálně řešíme přípravy na můj největší koncert v životě, který se uskuteční příští rok 13. září v rodné Trnavě. Představuje pro mě obrovskou výzvu. Zároveň chystám parfém pod mou vlastní značkou, na kterém pracuji dva roky. Není to merch, ale značka. Dbala jsem na kvalitu a navrhla jsem flakón na míru. Těším se, až vyjde ven.