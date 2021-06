Den se Slovenskou strelou proběhl v sobotu 26. června v železniční stanici Martinice v Krkonoších. Motorový vůz M290.002 se téměř po třech letech náročné renovace vrátil na železniční koleje.

Slovenská strela. | Foto: Petr Pěnička

Do Martinic přijel unikátní vůz krátce před polednem, kde na něj už čekaly stovky lidí. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si Strelu z venku. Dovnitř byl vstup zakázán, jelikož se jednalo o soukromou neveřejnou jízdu. To přítomným nikterak nevadilo a fotilo se jako o život. Zájemci také mohli nahlédnout do Železničního muzea Martinice.